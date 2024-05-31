Ardahan Üniversitesi Mezuniyet Töreninde Filistinliler İçin Dua Edildi - Son Dakika
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Ardahan Üniversitesi Mezuniyet Töreninde Filistinliler İçin Dua Edildi

Ardahan Üniversitesi Mezuniyet Töreninde Filistinliler İçin Dua Edildi

Ardahan Üniversitesi mezuniyet töreninde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için öğrenciler ve akademisyenler dua etti. Törene Vali Hayrettin Çiçek, ARÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, il protokolü, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

31.05.2024 18:49
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Ardahan Üniversitesinin (ARÜ) mezuniyet töreninde öğrenciler ve akademisyenler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dua etti.

ARÜ'de 2023-2024 akademik yılının tamamlanmasıyla kampüste mezuniyet töreni düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda 1200 öğrenci, kep atarak mezun olmanın sevincini yaşadı.

Programda öğrenciler ve akademisyenler, İsrail'in saldırılarında yaşamını yitiren Filistinliler için dua etti.

Törene Vali Hayrettin Çiçek, ARÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, il protokolü, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Eğitim, Dünya, Güncel, Son Dakika

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