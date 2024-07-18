Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek'ten yağış uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek'ten yağış uyarısı

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, son günlerde etkili olan yağışlar nedeniyle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi. Çiçek, taşkınlar ve su baskınlarıyla ilgili bilgi vererek, ekiplerin anında müdahale ettiğini belirtti. Vatandaşların meteorolojik uyarılara dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı.

18.07.2024 16:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, vatandaşların meteorolojinin yağış uyarılarına karşı dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

Vali Çiçek, gazetecilere, son günlerde kent genelinde yağışların etkili olduğunu hatırlattı.

Şu ana kadar sağanak nedeniyle bazı taşkınlar yaşandığını ifade eden Çiçek, şunları kaydetti:

"Bu yüzden bazı yollarımız su altında kaldı. Örneğin Ardahan-Ardanuç kara yolunun bazı bölgelerinde taşkın oluştu. Öte yandan taşkınlar nedeniyle toplamda 4 konuta su girdi. Ekiplerimiz her noktaya anında müdahale etti. İnşallah bundan sonra daha büyük olumsuzluk yaşanmaz. Sağanaklar sürüyor, dolayısıyla vatandaşlarımız da meteorolojik uyarıları dikkate alsınlar ve tedbirli olsunlar."

Kaynak: AA

Hayrettin Çiçek, Ardahan, Hava Durumu, Yerel Haberler, Doğal Afetler, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek'ten yağış uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
17:15 TFF, başkanını seçiyor Oy verme işlemi devam ediyor TFF, başkanını seçiyor! Oy verme işlemi devam ediyor
15:15 TFF seçiminde olay Ali Koç ile Mehmet Büyükekşi birbirine girdi TFF seçiminde olay! Ali Koç ile Mehmet Büyükekşi birbirine girdi
15:14 ’’Zıkkım yesin, gebersinler’’ sözü ortalığı karıştırdı Yeniden Refah’ta 220 kişilik istifa ''Zıkkım yesin, gebersinler'' sözü ortalığı karıştırdı! Yeniden Refah'ta 220 kişilik istifa
15:05 Bahçeli’nin elini öptüğü için tartışılan Özel Harekat Başkanı Karadeniz sessizliğini bozdu Bahçeli'nin elini öptüğü için tartışılan Özel Harekat Başkanı Karadeniz sessizliğini bozdu
16:19 Mehmet Büyükekşi’den Ali Koç’a olay yanıt: Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz Mehmet Büyükekşi'den Ali Koç'a olay yanıt: Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz
16:03 AVM’de genç kızın fotoğrafını çeken yaşlı adama gözaltı AVM'de genç kızın fotoğrafını çeken yaşlı adama gözaltı
15:49 Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu’nun en acı günü Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'nun en acı günü
15:42 Sarıgül olay videoyla ilgili son kez konuştu: Alkışı duydum, ihaneti gördüm ama böylesini yaşamadım Sarıgül olay videoyla ilgili son kez konuştu: Alkışı duydum, ihaneti gördüm ama böylesini yaşamadım
15:33 Açık bırakılan rögara düşen görme engelli hamile kadının eşi yaşananları anlattı Açık bırakılan rögara düşen görme engelli hamile kadının eşi yaşananları anlattı
15:17 Tekirdağ’da domuza çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı Tekirdağ'da domuza çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı
14:43 Eleştirilerin hedefindeki Mehmet Büyükekşi, kendini savundu: Adamcılığın önüne geçtik Eleştirilerin hedefindeki Mehmet Büyükekşi, kendini savundu: Adamcılığın önüne geçtik
14:04 Gazetecinin İtalya Başbakanı Meloni’ye söyledikleri pahalıya patladı Gazetecinin İtalya Başbakanı Meloni'ye söyledikleri pahalıya patladı
14:04 TFF seçiminde kriz Ali Koç, Büyükekşi’nin yanına oturmayıp sandalyesini boş bıraktı TFF seçiminde kriz! Ali Koç, Büyükekşi'nin yanına oturmayıp sandalyesini boş bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2024 17:46:08. #1.11#
SON DAKİKA: Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek'ten yağış uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement