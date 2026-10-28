Ardahan Valisi Yamlı, jandarma ekiplerinin Cumhuriyet Bayramı'nı telsiz anonsuyla kutladı - Son Dakika
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Ardahan Valisi Yamlı, jandarma ekiplerinin Cumhuriyet Bayramı'nı telsiz anonsuyla kutladı

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Ardahan Valisi Ömer Hilmi Yamlı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla telsizden anons yaparak kentteki jandarma personelinin bayramını kutladı.

Ardahan Valisi Ömer Hilmi Yamlı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla telsizden anons yaparak kentteki jandarma personelinin bayramını kutladı.

İl Jandarma Komutanlığının telsiz haberleşme sistemi üzerinden ekiplere seslenen Yamlı, jandarmanın 187 yıllık köklü geçmişiyle milletin huzur ve güvenliği için önemli görevler üstlendiğini belirtti.

Valiliğin sosyal medya hesabında paylaşılan görüntüde Yamlı, anonsunda şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet'e aşkla, sadakatle bağlı, Türkiye Yüzyılı hedeflerine odaklı, kanun ordusu jandarma olarak yüce milletimizin huzur ve güvenliği, vatanımızın bölünmez bütünlüğü uğruna 187 yıldır emniyet ve asayişin sağlanmasında kamu düzeninin korunmasında gece gündüz demeden mesai mefhumu gözetmeksizin görev yapan tüm jandarma personelinin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum."

Ayrıca mesajında şehitleri rahmetle anan, gazilere şükranlarını sunan Yamlı, jandarma personeline görevlerinde başarılar diledi.

Yamlı'nın anonsuna kent merkezinin yanı sıra Çıldır Gölü çevresinde, Gürcistan sınırındaki kapılarda ve kentin tarihi ve turistik noktalarında görev yapan jandarma ekipleri de telsizden yanıt verdi.

Kaynak: AA
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