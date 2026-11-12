Ardanuç giriş yolu projesinde yüzde 50 tamamlandı, bir ayda hizmete açılacak - Son Dakika
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Ardanuç giriş yolu projesinde yüzde 50 tamamlandı, bir ayda hizmete açılacak

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Ardanuç girişinde 650 metre yol ve 75'er metrelik iki köprünün yapıldığı 200 milyon liralık projenin yüzde 50'si tamamlandı. Belediye Başkanı Emrah Yılmaz, bir ay içinde köprülerin ve yol genişletme çalışmalarının tamamlanarak hizmete açılacağını söyledi.

Artvin'in Ardanuç ilçesinde ulaşım güvenliğini artırmayı amaçlayan "Ardanuç Giriş Yolu Projesi" çalışmaları sürüyor.

Karayolları 10. Bölge Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında 650 metre yol ile 75'er metrelik iki köprü inşa edilecek.

Köprü kirişlerinin montajının sürdüğü alanda incelemelerde bulunan Ardanuç Belediye Başkanı Emrah Yılmaz, ilçe girişindeki yolun güvenli ve kullanıma uygun hale getirilmesi amacıyla projenin hayata geçirildiğini söyledi.

Yılmaz, yaklaşık 3 ay önce başlayan projenin yaklaşık yüzde 50'sinin tamamlandığını belirterek, "Bir ay içerisinde hem bu köprümüz hem de diğer köprümüz ve yol genişletme çalışmaları tamamlanarak hizmete açılacak. Yaklaşık 200 milyon lira tutarındaki projemizde çalışmalar kesintisiz devam ediyor. Bundan da memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Güzergahın Ardahan ve Erzurum bağlantısına da değinen Yılmaz, "Bu yol, Ardahan ve Olur yolu üzerinde yapımı planlanan Olur Tüneli aracılığıyla Erzurum'a bağlantı sağlayacak güzergahın bir parçası. Böylece bu yol, transit ulaşım güzergahı olarak da vatandaşlarımıza hizmet verecek." diye konuştu.

Kaynak: AA
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