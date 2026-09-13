Ardanuç\'ta 56 boğanın katıldığı güreşlerde 600 bin lira ödül dağıtıldı

Artvin'in Ardanuç ilçesinde bu yıl 6'ncısı düzenlenen Ardanuç Kültür Sanat Festivali kapsamında boğa güreşleri gerçekleştirildi.

Ardanuç Kaymakamlığının koordinasyonunda, Ardanuç Belediyesi tarafından ilçe merkezindeki Ardanuç Arena'da düzenlenen güreşlere Artvin, Rize ve Erzurum'dan 56 boğa katıldı.

Boğaların ağırlıklarına göre baş, başaltı, küçük başaltı, büyük orta, küçük orta, ayak ve deste kategorilerinde yapılan güreşlerde dereceye giren boğa sahiplerine toplam 600 bin lira para ödülü verildi.

İki gün süren ve binlerce kişinin izlediği güreşlerde baş kategorisinin şampiyonu olan boğanın sahibine 150 bin lira ödül takdim edildi.

Deste kategorisinde Taner Durmaz'ın "Bozbey", ayak kategorisinde Erdinç Köse'nin "Arıza", küçük orta kategorisinde Sena Yiğit'in "Çapkın", büyük orta kategorisinde ise Şükrü Güney'in "Bulut" isimli boğası birinci oldu.

Küçük başaltı kategorisinde Berkay Deniz Keser'in "Karagöz", başaltı kategorisinde Batuhan Çelik'in "Kadir Ağa", baş kategorisinde ise Yılmaz Köse'nin "Dervişbey" isimli boğası şampiyonluğu elde etti.

Güreşlerin ardından dereceye giren boğaların sahiplerine ödülleri verildi.

Güreşleri, Ardanuç Kaymakamı Nazmi Yücel ve Ardanuç Belediye Başkanı Emrah Yılmaz'ın yanı sıra çok sayıda kişi izledi.