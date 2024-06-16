Arefe gecesi firar eden 3 kurbanlık koç, 20 kilometre uzaklıkta bulundu - Son Dakika
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Arefe gecesi firar eden 3 kurbanlık koç, 20 kilometre uzaklıkta bulundu

Batman'da arefe gecesi ambardan kaçarak firar eden 3 kurbanlık koç, 20 saat sonra ilçeye 20 kilometre uzaklıkta dağlık bir alanda bulunarak sahibine teslim edildi. Koçları bulan köylüler, koçların sahibi Bulgan'a ulaşarak hayvanların köyde olduğunu iletti. Bulgan, gittiği köyden koçları alarak evine götürdü. Firar eden koçları keserek vatandaşlara dağıtacağını belirten Bulgan, kurban görevini yerine getireceğini söyledi.

16.06.2024 16:28
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Arefe gecesi firar eden 3 kurbanlık koç, 20 kilometre uzaklıkta bulundu

BATMAN - Batman'da arefe gecesi ambardan kaçarak firar eden 3 kurbanlık koç, 20 saat sonra ilçeye 20 kilometre uzaklıkta dağlık bir alanda bulunarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, Batman'ın Sason ilçesinde Burhan Bulgan adlı vatandaş tarafından alınan 3 koç Kurban Bayramı sabahı kesilmek üzere ambara bırakıldı. Sabah koçları kesmek için ambara giren Bulgan, koçların ambarda olmadığını görünce çevrede aramaya başladı. Tüm aramalara rağmen koçları bulamayan Bulgan'a müjdeli haber ilçeye 20 kilometre uzaklıktaki Boğazkapı köyünden geldi. Koçları bulan köylüler, koçların sahibi Bulgan'a ulaşarak hayvanların köyde olduğunu iletti. Bulgan, gittiği köyden koçları alarak evine götürdü.

Sabah bayram namazından dönerken rastladığı 3 koçun kayıp kurbanlıklar olduğunu anlayınca sosyal medya üzerinden sahiplerine ulaşarak teslim ettiğini belirten Sadi Uçar, koçların sahibene ulaşmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

"Firar eden koçları keserek vatandaşlara dağıtacağım"

Kurbanlık koçlarını bulduğu için çok mutlu olduğunu belirten Burhan Bulgan, "Kurbanlık için aldığımız koçlarım ambardan kaçarak ilçeden 20 kilometre uzaklıktaki Boğazkapı köyüne gitti. Onları gören duyarlı bir vatandaş sosyal medya üzerinden sahibini aramaya çalışınca bizde gördük. Gidip koçlarımızı aldık. İlçe merkezinde her yeri aramamıza rağmen onları bulamamıştık. İnşallah onları keserek kurban görevimizi yerine getirerek ihtiyaç sahibi ailelere dağıtacağız" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Kurban, Batman, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arefe gecesi firar eden 3 kurbanlık koç, 20 kilometre uzaklıkta bulundu - Son Dakika

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