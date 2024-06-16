Arefe Günü Kurban Pazarlarında Yoğunluk Had Safhaya Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Arefe Günü Kurban Pazarlarında Yoğunluk Had Safhaya Çıktı

Gaziantep'te kurban pazarlarında Arefe günü yoğunluk had safhaya ulaştı. Besiciler ve vatandaşlar arasında yapılan sıkı pazarlıklar renkli görüntülere sahne oldu. Kurban Bayramı öncesinde canlı hayvan pazarlarında yoğunluk yaşanırken, alıcılar ve satıcılar piyasanın ve kurbanlıkların daha iyi olduğunu ifade etti. Vatandaşlar kurbanlıklarını uygun fiyata alırken, besiciler ise satışlardan memnun olduklarını belirtti.

16.06.2024 02:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arefe günü kurban pazarlarında yoğunluk had safhaya çıktı

Sıkı pazarlıklar sırasında renkli görüntüler ortaya çıktı

GAZİANTEP - Gaziantep'te kurban pazarlarındaki yoğunluk Arefe günü had safhaya çıktı. Kurban satmak isteyen besiciler ile kurban almak isteyen vatandaşların sıkı pazarlıkları sırasında renkli görüntüler ortaya çıktı.

Kurban Bayramı Arefesinde Gaziantep'teki canlı hayvan pazarlarında yoğunluk had safhaya çıktı. Sabahın erken saatlerinden itibaren il dışından ve ilçelerden gelen besiciler, yetiştirdikleri kurbanlıkları iyi fiyata satmak için çaba harcadı. Sıkı pazarlıkların yapıldığı Gaziantep'teki canlı hayvan pazarlarında alıcılar ve satıcılar geçen yıllara göre piyasanın ve kurbanlıkların daha iyi olduğunu ifade etti.

"Kurbanlığımızı 220 TL'den 67 kilogramlık aldık"

Arefe günü pazara gelerek kurbanlığını aldığını söyleyen Ömer Dağ isimli vatandaş, "Kurbanlığımızı 220 TL'den 67 kilogramlık aldık. Kurban Bayramı Allah'ın bizlere verdiği mübarek bir bayram. Biz de Allah'tan gelen rızıkla kurbanımızı aldık ve evde veya kesimhanede keseceğiz" dedi.

"Geçen sene mal sahipleri yüksek yüksek uçtular ama bu sene yerli yerinde"

Beğendiği kurbanlığı 12 bin 500 liraya aldığını söyleyen Baran Kemer, "Kurbanımızı aldık. 215 TL'den anlaştık. Toplam bana 12 bin 400 TL'ye mal oldu. Bu sene piyasa çok değişik ama geçen seneki gibi değil. Geçen sene mal sahipleri yüksek yüksek uçtular ama bu sene yerli yerinde. Bu sene daha stabil. İnşallah yarın namazdan hemen sonra keseceğiz" ifadelerini kullandı.

"20 tane küçükbaş hayvan getirdik, elimde 5 tane kaldı"

Getirdiği kurbanlıkların çok büyük bir kısmını sattığını belirten besici Mehmet Salih Eryoldaş, "20 tane küçükbaş hayvan getirdik. Şuan elimde 5 tane kaldı. Allah bereket versin iyi satış yaptık. Ortalama fiyatlar 220 ila 200 TL arasında satıyoruz. Allah herkesin kurbanını kabul etsin" şeklinde konuştu.

"60 tane büyükbaş hayvandan sadece 5 tane kaldı"

Ahmet Köroğlu isimli besici ise 55 tane büyükbaş kurbanlık sattığını vurgulayarak, "Elimizdeki 60 tane büyükbaş hayvandan sadece 5 tane kaldı. Alıcılar zorlansa da piyasa bize göre iyi. Fiyatlar 220 ila 200 TL arasında değişiyor. Vatandaş para verirken zorlanıyor. Her hayvan 100 bin TL'den aşağı olmuyor. Milletimiz alırken zorlanıyor. Yıllarca besledik. Emeğimizin karşılığını aldık ama alıcılar zorlanıyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Arefe günü, Gaziantep, Kurban, Tarım, Yaşam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arefe Günü Kurban Pazarlarında Yoğunluk Had Safhaya Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:03 Ersan Şen’den Eylem Tok’un oğluyla ilgili tepki çeken sözler Ersan Şen'den Eylem Tok'un oğluyla ilgili tepki çeken sözler
22:11 Almanya’da sokaklar alev alev Göstericilerle polis çatıştı: Çok sayıda gözaltı var Almanya'da sokaklar alev alev! Göstericilerle polis çatıştı: Çok sayıda gözaltı var
22:08 Adıyaman’da skandallar zinciri Doktorla hastanenin kavgası, Hamza bebeğin hayatına mal oldu Adıyaman'da skandallar zinciri! Doktorla hastanenin kavgası, Hamza bebeğin hayatına mal oldu
21:56 Diyanet’le ilgili bomba iddia S. Arabistan’a şikayet edilen hacı adayları gözaltına alındı Diyanet'le ilgili bomba iddia! S. Arabistan'a şikayet edilen hacı adayları gözaltına alındı
20:59 Dışişleri Bakanı Fidan’dan Rusya-Ukrayna savaşı uyarısı: Köprüden önceki son çıkış olabilir Dışişleri Bakanı Fidan'dan Rusya-Ukrayna savaşı uyarısı: Köprüden önceki son çıkış olabilir
23:57 Denize düşen kızını kurtarmak isteyen baba hayatını kaybetti Denize düşen kızını kurtarmak isteyen baba hayatını kaybetti
23:44 İtalya, Arnavutluk sürprizine izin vermedi: 2-1 İtalya, Arnavutluk sürprizine izin vermedi: 2-1
22:53 İtalya maçında sakatlanan milli futbolcu Ozan Kabak, ameliyat oldu İtalya maçında sakatlanan milli futbolcu Ozan Kabak, ameliyat oldu
22:26 Turnuva tarihine geçen gol Arnavutluk, İtalya’yı 23. saniyede avladı Turnuva tarihine geçen gol! Arnavutluk, İtalya'yı 23. saniyede avladı
22:14 Cuma namazı kılanlara küfürler yağdırıp video çekti Ekipler hemen alarma geçti Cuma namazı kılanlara küfürler yağdırıp video çekti! Ekipler hemen alarma geçti
22:02 Komiser 11. kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti Komiser 11. kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti
21:17 Arda Güler yolu gösterdi Bir Türk daha Real Madrid’e gidiyor Arda Güler yolu gösterdi! Bir Türk daha Real Madrid'e gidiyor
20:50 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü kapatan şahsın ifadesinden yeni detaylar: Bomba süsü verilmiş düzenekte un, makarna ve bulgur bulunuyordu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kapatan şahsın ifadesinden yeni detaylar: Bomba süsü verilmiş düzenekte un, makarna ve bulgur bulunuyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2024 03:02:10. #1.11#
SON DAKİKA: Arefe Günü Kurban Pazarlarında Yoğunluk Had Safhaya Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement