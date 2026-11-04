Argiros, Ankara'da verdiği konserde İbrahim Tatlıses'e hayranlığını anlattı - Son Dakika
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Argiros, Ankara'da verdiği konserde İbrahim Tatlıses'e hayranlığını anlattı

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Yunan müziğinin uluslararası isimlerinden Konstantinos Argiros, Ankara'da ATO Congresium'da düzenlenen konserde sahne aldı. Argiros, konser öncesi AA'ya Türkiye'de büyük sevgi gördüğünü, Türk müziğini çok sevdiğini ve İbrahim Tatlıses'in sesine hayran olduğunu söyledi.

Yunan müziğinin uluslararası alanda tanınan isimlerinden Konstantinos Argiros, Başkentte sahne aldı.

Epifoni ve Sinkron Yönetim işbirliğiyle ATO Congresium'da düzenlenen konserde, Yunanlı müzisyen sevilen eserlerini seslendirdi.

Yunan sanatçı Argiros, konser öncesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, " Türkiye'ye geldiğim her sefer çok büyük bir sevgiyle karşılaşıyorum. Bunun için Türk müzikseverlere çok teşekkür ederim." dedi.

Geçen yaz müzisyen Sıla ile verdikleri ortak konserin ses getirdiğini hatırlatan Argiros, Türk sanatçılarla yeni işbirliklerine açık olduğunu söyledi.

Türk müziği ile bağının çok eskilere dayandığını vurgulayan sanatçı, şunları kaydetti:

"Türk müziğini çok seviyorum. Çocukluğumdan itibaren Türk müziğini dinliyor ve yakından takip ediyorum. Atina'ya döndüğümde yeni projeler ve şarkılar üzerinde çalışmaya başlayacağım. İleride yeni işbirlikleri mutlaka olacaktır, neden olmasın, tekrar Sıla ile ortak bir parça çıkarabiliriz ya da farklı Türk müzisyenlerle bir araya gelebiliriz. Dinleyiciler takipte kalsın."

"Türk ve Yunan müziği aynı tınılara sahip"

Argiros, iki ülkenin müziğindeki benzerliklere dikkati çekerek, şunları ifade etti:

"Türk ve Yunan müziğinde kesinlikle birleşik parçalar, ortak tınılar var. Ben tarihin ve geleneklerin derinliklerinde araştırma yapmayı çok seviyorum. İki ülkenin müziği de geleneklere dayanıyor. Bu yüzden tınıların aynı olduğunu düşünüyorum. Ben de şahsen eski, geleneksel müziklerde arayış yapmayı, eski nameleri kullanıp bunları bugünün modern enerjisiyle yeniden harmanlamayı çok seviyorum."

Türkiye'de çok sayıda müzisyeni dinlediğini belirten sanatçı, " İbrahim Tatlıses'in sesine, şarkı performansına hayran olduğumu ifade etmek isterim. Hafızamda yer eden, eskilerden severek dinlediğim daha birçok Türk sanatçı var." diye konuştu.

Kaynak: AA
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