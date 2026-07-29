Arguvan Belediye Başkanı Ersoy Eren ve CHP İlçe Örgütü, YENİ Parti\'ye katıldı

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA)- Arguvan Belediye Başkanı Ersoy Eren ile Arguvan İlçe Örgütü, CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye katıldı. Eren, "Son dönemde ülkemizde yaşanan gelişmeler, yerel yönetimlere yönelik yaklaşımlar ve halkın iradesinin gölgelenmeye çalışılması, bizleri siyaset anlayışımızı ve mücadele kararlılığımızı yeniden değerlendirmeye yöneltmiştir" dedi.

Hurşit Eren Parkı'nda düzenlenen basın açıklamasına Arguvan Belediye Başkanı Ersoy Eren'in yanı sıra, butlan yönetimi tarafından görevden alınan ve YENİ Parti'ye geçtiğini açıklayan CHP Arguvan İlçe Başkanı Hüseyin Üstün, Kadın Kolları Başkanı Medine Karabulut, ilçe yöneticileri, kadın kolları üyeleri, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda partili katıldı.

HALKIN İRADESİNİ ESAS ALDIK

Arguvan Belediye Başkanı Ersoy Eren, göreve geldikleri ilk günden bu yana tek dayanaklarının Arguvan halkının sandıkta ortaya koyduğu irade olduğunu belirterek, makamların gücünü değil milletin kendilerine verdiği yetkiyi esas aldıklarını belirterek şunları söyledi:

"Son dönemde ülkemizde yaşanan gelişmeler, yerel yönetimlere yönelik yaklaşımlar ve halkın iradesinin gölgelenmeye çalışılması, bizleri siyaset anlayışımızı ve mücadele kararlılığımızı yeniden değerlendirmeye yöneltmiştir. Bizler, her koşulda halkın oyuyla göreve gelenlerin yanında olmayı; millet iradesini her türlü idari ve siyasi tasarrufun üzerinde görmeyi temel bir ilke olarak benimsiyoruz. Bu anlayış doğrultusunda, Arguvan Belediye Meclisi'nde birlikte görev yaptığımız Cumhuriyet Halk Partili meclis üyesi arkadaşlarımızla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etme kararı almış bulunuyoruz. Bundan sonraki siyasi mücadelemizi, Sayın Özgür Özel ve yol arkadaşlarının kurduğu YENİ Parti çatısı altında; demokrasi, hukuk ve millet iradesi temelinde sürdürme kararlılığındayız."

YENİ PARTİ ÇATISI ALTINDA DEVAM EDECEĞİZ

CHP Arguvan İlçe Başkanı Hüseyin Üstün de ilçe başkanlığı görevini yürüttüğü süre boyunca ilçe yönetimi, kadın kolları, belediye meclis üyeleri, belediye başkanı ve partililerle birlikte uyum içerisinde çalıştıklarını, gelinen noktada halkın iradesinin yok sayıldığını ifade ederek şöyle konuştu:

"Ancak Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde yaşanan gelişmeleri ve siyasi anlayış farklılıklarını demokrasi, örgüt iradesi ve halkın beklentileri açısından değerlendirdik. Bizler için siyasetin temel unsurları; seçilmişlerin iradesine saygı, üyelerin söz hakkı ve örgütlerin özgürce siyaset yapabilmesidir. Bu değerlendirmeler sonucunda ilçe yönetimimiz, kadın kollarımız, meclis üyelerimiz ve partimizin birçok üyesiyle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etme ve siyasi mücadelemizi Özgür Özel ve yol arkadaşlarının kurduğu yeni parti çatısı altında sürdürme kararı almış bulunuyoruz. Bugüne kadar bizlere destek veren tüm hemşerilerimize, yol arkadaşlarımıza ve örgütümüze teşekkür ediyor; aldığımız kararın ülkemiz ve Arguvan'ımız için hayırlı olmasını diliyorum."