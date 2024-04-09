Arhavi Belediye Meclisi, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin ardından ilk toplantısını gerçekleştirdi.
Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim başkanlığında belediye meclis salonunda yapılan toplantıya, tüm meclis üyeleri katıldı.
Ataselim, yaptığı konuşmada, yeni dönemin ilçe, ülke ve vatandaşlar için hayırlar getirmesini dileyerek, meclis çatısı altında Arhavi'nin yararına olan çalışmalara hep birlikte imza atacaklarına inandığını söyledi.
Gündemin onaylanmasının ardından, toplantı gündemdeki maddelerin görüşülmesi ve oylanması ile devam etti.
Belediye meclisinin ilk toplantısında, meclis başkan vekilliği, katip üyelikleri, encümen üyelikleri, komisyonlar ve birlik üyeliklerinin belirlenmesi, mali raporların görüşülmesi ve meclis toplantı gün ve saati ile tatil ayının belirlenmesi gibi konular ele alındı.
Toplantıda ayrıca, ilçe genelinde yapılması planlanan projeler ve hizmetler hakkında da bilgi paylaşımı yapıldı.
Son Dakika › Güncel › Arhavi Belediye Meclisi İlk Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika
Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi tatlı üretimi ve satışı yapılan iş yerlerine denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde iş yerinin ruhsatı, hijyen, maske kullanımı, sosyal mesafe, fiyat etiketi ve ürünlerin standartlara uygunluğu kontrol edildi.
Samsun'da hırsızlık suçundan yargılandığı mahkemece 10 yıl 10 ay 6 gün hapis cezasına çarptırılan M.M.K.'nin cezası kesinleşince hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yakalanan hükümlü Samsun Adliyesine sevk edilip tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Kastamonu'nun Hanönü ilçesine bağlı Halkabük köyünde uzun yıllardır devam eden helva kesme adeti, bu sene de gerçekleştirildi. Ev hanımları tarafından hazırlanan un helvası, gözleme ve yufkalar, camiye götürülerek öğle namazına katılan kişi sayısına göre dağıtılıyor. Bu gelenek, köy sakinleri tarafından gelecek nesillere aktarılmaya devam ediyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?