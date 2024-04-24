Arhavi'de 23 Nisan Çocuk Şenliği Düzenlendi - Son Dakika
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Arhavi'de 23 Nisan Çocuk Şenliği Düzenlendi

Arhavi\'de 23 Nisan Çocuk Şenliği Düzenlendi

Arhavi Belediyesi tarafından Arhavi Gösteri Merkezi'nde düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamındaki şenlikte çocuklar doyasıya eğlendi. Kaymakam Burak Çimşir, Belediye Başkanı Turgay Ataselim ve diğer ilgililerin de katıldığı programda çocuklara hediyeler dağıtıldı. Başkan Ataselim, bu tür etkinliklerin toplumsal birliği pekiştirdiğini ve gelecek yıllarda da devam edeceğini belirtti.

24.04.2024 14:04
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Artvin'in Arhavi ilçesinde 23 Nisan Çocuk Şenliği organize edildi.

Arhavi Belediyesi tarafından Arhavi Gösteri Merkezi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda çocuklar doyasıya eğlendi.

Kaymakam Burak Çimşir, Belediye Başkanı Turgay Ataselim ve diğer ilgililerin de izlediği şenlikte dans eden ve çeşitli etkinliklere katılan çocuklara hediyeler dağıtıldı.

Başkan Ataselim, bu tür etkinliklerin toplumsal birliği pekiştirdiğini belirterek, gelecek yıllarda da sosyal etkinlikleri sürdüreceklerini ifade etti.

Kaynak: AA

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