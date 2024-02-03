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Arhavi'de eşi tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Arhavi'de eşi tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı

Arhavi\'de eşi tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı

Arhavi ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından tabancayla vurularak öldürülen Hacer Turhan için cenaze töreni düzenlendi. Törene, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Cenaze, kılınan namazın ardından defnedildi. Eşini öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan Ender Turhan ise tedavi altında.

03.02.2024 17:07
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Artvin'in Arhavi ilçesinde eşi tarafından tabancayla vurularak öldürülen kadın, son yolculuğuna uğurlandı.

Musazade Mahallesi'ndeki bir sokakta boşanma aşamasında olduğu eşi Ender Turhan (30) tarafından öldürülen Hacer Turhan (38) için Yeni Cami'de cenaze töreni düzenlendi.

Törene, iki çocuk annesi Hacer Turhan'ın yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Cenaze, kılınan namazın ardından Musazade Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedildi.

Eşini öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan Ender Turhan'ın tedavisi ise Rize Devlet Hastanesi'nde devam ediyor.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Arhavi'de eşi tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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