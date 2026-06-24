Arhavi'de otomobil kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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Arhavi'de otomobil kazası: 2 yaralı

24.06.2026 10:23
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Arhavi'de otomobil, otoparktan çıkan 2 kişiye ve bir köpeğe çarparak kaza yaptı, 2 kişi yaralandı.

ARTVİN'in Arhavi ilçesinde otomobil, otoparktan yola doğru çıkan 2 kişi ile bir köpeğe çarptı. 2 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 21 Haziran'da ilçe merkezinde meydana geldi. Mehmet Ali Z.'nin direksiyon hakimetiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki inşaat şirketine ait otoparktan çıkmaya çalışan 2 kişi ile bir köpeğe çarptı. Otomobilin çarpmasıyla yere düşen Erol N. ile Şenol K. yaralanırken, köpek bölgeden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Arhavi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası sürücü gözaltına alındı. Öte yandan kaza, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; otomobilin hızla gelerek 2 kişi ve köpeğe çarpıp, ardından otoparka girdiği anlar yer aldı.

Kaynak: DHA

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