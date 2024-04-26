Arhavi Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Arhavi Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Toplantısı yapıldı

Arhavi Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Toplantısı yapıldı

Arhavi Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti Toplantısı, Vali Cengiz Ünsal başkanlığında Arhavi Kaymakamlığında gerçekleştirildi. Toplantıya, Kaymakam Burak Çimşir, Belediye Başkanı Turgay Ataselim, Arhavi Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Atıf Kesim ile diğer ilgililer katıldı. Arhavi OSB Müdürü Hasan Özpervan, çalışmalar hakkında heyete bilgi verdi. Belediye Başkanı Ataselim ise Arhavi OSB'nin bölge ekonomisine katkısına dikkat çekti ve çalışmaların başarıyla sürdürüldüğünü belirtti.

26.04.2024 21:47
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Arhavi Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti Toplantısı yapıldı.

Vali Cengiz Ünsal başkanlığında Arhavi Kaymakamlığında gerçekleştirilen toplantıya, Kaymakam Burak Çimşir, Belediye Başkanı Turgay Ataselim, Arhavi Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Atıf Kesim ile diğer ilgililer katıldı.

Arhavi OSB Müdürü Hasan Özpervan, çalışmalar hakkında heyete bilgi aktardı.

Belediye Başkanı Ataselim ise Arhavi OSB'nin bölge ekonomisine katkısına dikkati çekti, çalışmaların başarıyla sürdürüldüğünü kaydetti.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Arhavi Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Toplantısı yapıldı - Son Dakika
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