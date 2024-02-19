Arhavi Postası Gazetesi İmtiyaz Sahibinin Kızı Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Arhavi Postası Gazetesi İmtiyaz Sahibinin Kızı Hayatını Kaybetti

Arhavi Postası Gazetesi İmtiyaz Sahibinin Kızı Hayatını Kaybetti

Arhavi Postası Gazetesi imtiyaz sahibi Necmettin Numanoğlu'nun kızı Derya Calayir, Samsun'daki özel hastanede tedavi gördüğü süreçte hayatını kaybetti. Calayir'in cenazesi Arhavi'ye getirilerek düzenlenen cenaze töreniyle defnedildi.

19.02.2024 18:05  Güncelleme: 18:08
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Arhavi Postası Gazetesi imtiyaz sahibi Necmettin Numanoğlu'nun kızı Derya Calayir, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Samsun'daki özel hastanede yaşamını yitiren Calayir'in (44) cenazesi, kara yoluyla Artvin'in Arhavi ilçesine getirildi.

Calayir için Arhavi Yeni Cami'de düzenlenen cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Arhavi Kaymakamı Burak Çimşir, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Calayir'in cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi.

Kaynak: AA

Samsun, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arhavi Postası Gazetesi İmtiyaz Sahibinin Kızı Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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