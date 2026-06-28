Arı Apartmanı Fezlekesi Adıyaman'a Gönderildi - Son Dakika
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Arı Apartmanı Fezlekesi Adıyaman'a Gönderildi

28.06.2026 10:37
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31 kişinin ölümüne neden olan Arı Apartmanı ile ilgili fezleke, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Besni Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl 4 ay geçtikten sonra, 31 kişinin yaşamını yitirdiği Arı Apartmanı'na ilişkin hazırladığı fezlekeyi, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Depremde yakınlarını kaybedenler, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye çağrıda bulunarak, hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan müteahhit Şükrü İşitmen'in adalete teslim edilmesini istedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihli depremlerin üzerinden 3 yıl 4 ay geçmesine rağmen birçok dosyanın iddianamesi hazırlanmadı. O binalardan birisi de Adıyaman'ın Besni ilçesi Kaymakam Hasan Tütün Mahallesi'ndeki Arı Apartmanı.

ANKA Haber Ajansı muhabirinin edindiği bilgiye göre, Besni Cumhuriyet Başsavcılığı, binaya ilişkin hazırladığı fezlekeyi, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Fezlekede, şüpheliler Şükrü İşitmen ve Memet Nuri Tuğsuz'a "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçlaması yöneltildi.

EKSİKLİKLER TEK TEK TESPİT EDİLDİ

Fezlekede, "Arı Apartmanı'nın yıkım neticesinde 31 kişinin vefat ettiği, dosya arasında bulunan beyan ve evraklara göre şüphelilerin bu yapının müteahhidi oldukları, yapı ruhsatı ve yapı kullanım izin belgeleri arasında uyumsuzluk olduğu, bina bağımsız bölümleri açısından da uyumsuzluk olduğu, binaya ait mimari ve statik proje raporlarının bulunmadığı, zemin etüt raporunun bulunmadığı görülmüştür" denildi.

"Depremde binanın gevrek kırılması nedeniyle katların üst üste çökerek yıkıma uğradığı, binada pas paylarının yetersiz olduğu, etriye aralıklarının uygun olmadığı, etriye sıklaştırmasının yapılmadığı, karotlar üzerinde yapılan incelemelerde beton sınıfının asgari basınç dayanımını sağlamadığı, taşıyıcı elemanlarda kullanılmış çeliklerin şartname ölçütleri açısından maksimum akma ve minimum kopma uzaması bakımından uygun olmadıkları, donatıların standardın öngördüğü orandan daha düşük değerlere sahip olduğu" tespitleri yapılan fezlekede, kolon-kiriş birleşim bölgelerinin zayıflığı ve donatı düzenlenmesinin yetersizliği nedeniyle binanın sünek davranış sergilemeyerek yıkıldığının anlaşıldığı bildirildi."

Fezlekede, "Bu yapının müteahhidi olan şüphelilerin yapım aşamasında belirtilen hususlar nedeniyle kusurlu olduğu, yine yapı ruhsatında bulunan bodrum katını inşa etmemek suretiyle kusurlu oldukları, şüphelilerin bu şekilde üzerilerine atılı suçu işleyerek 31 kişinin ölümüne neden oldukları, şüphelilerin bu eylemlerini 'bilinçli taksirle' gerçekleştirdiklerinin kabulü gerekmektedir" denildi.

Besni Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan Fezleke, soruşturma yetkisinin Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nda olduğu belirtilerek, Adıyaman'a gönderildi.

MÜTEAHHİT İŞİTMEN HAKKINDA BAŞKA DOSYADA KIRMIZI BÜLTEN KARARI BULUNUYOR

Eski AK Parti Besni İlçe Yönetim Kurulu Üyesi müteahhit Şükrü İşitmen hakkında, depremde 163 kişinin yaşamını yitirdiği Üzümkent Sitesi ile Yukarı Şehir Kooperatif Evleri'ne ilişkin dava açılmıştı. Besni Sulh Ceza Hakimliği, 12 Şubat 2024'te, İşitmen'in "samimi beyanları" nedeniyle adli kontrol kararıyla tahliye edilmesine karar vermişti.

Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki Yukarı Şehir Kooperatif Evleri davasında, 22 Ekim 2024'te görülen bir duruşmada İşitmen hakkında yeniden tutuklama kararı verildi ancak bulunamadı. Süreç içerisinde hakkında yakalama kararı çıkarılan İşitmen ile ilgili kırmızı bülten kararı da çıkarılmasına rağmen halen yakalanamadı.

İÇİŞLERİ BAKANI ÇİFTÇİ'YE ÇAĞRIDA BULUNDULAR

Depremde yakınlarını kaybeden ve dosyaları takip eden müşteki avukatlarından Abdurrahman Özdoğan, Arı Apartmanı'na ilişkin iddianamenin bir an önce hazırlanmasını ve sorumluların yargılanıp ceza almasını beklediklerini söyledi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye çağrıda bulunan Özdoğan, hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan Şükrü İşitmen'in adalete teslim edilmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Yerel Haberler, Adıyaman, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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