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Antalya'da çıkan orman yangınında ev ve traktör kullanılamaz hale geldi

Antalya\'da çıkan orman yangınında ev ve traktör kullanılamaz hale geldi

Antalya'da arı kovanlarını tütsüleyen bir vatandaşın yaktığı ateşten çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle yaklaşık 2 saat içerisinde söndürüldü. Yangında çiftçilik yapan bir vatandaşa ait ev ve traktör tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının nedeni olarak arı kovanlarını tütsüleyen vatandaşın ateşi belirlendi. Yangın sırasında evde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

31.08.2024 12:12
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ANTALYA'da arı kovanlarını tütsüleyen bir vatandaşın yaktığı ateşten çıktığı belirlenen orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle yaklaşık 2 saat içerisinde söndürüldü. Yangında çiftçilik yapan bir vatandaşa ait ev ve traktör tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, dün saat 15.30 sıralarında Aksu ilçesine bağlı Yurtpınar Mahallesi'nde bulunan Söğütlük mevkiindeki ormanda çıktı. Ormandaki dumanı gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye önce itfaiye ekipleri, ardından Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı orman ekipleri sevk edildi. Hava ve kara araçlarının da destek verdiği yangın kısa süre içerisinde kontrol altına alınarak, 2 saatlik çalışmalar sonucu söndürüldü. Jandarma ekipleri, yaptığı çalışmalarda yangının bölgede bulunan arı kovanlarını tütsüleyen bir vatandaşın yaktığı ateş sebebiyle çıktığını belirledi. Diğer yandan yangının bir eve sıçradığı ve yangında mahallede bulunan seraların zarar gördüğü öğrenildi.

BİR EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Rüzgar nedeniyle hızlı bir şekilde yayılan yangında bazı seralar zarar görürken bir ev ise tamamen yandı. Ekiplerin hızlı ve yoğun müdahalesi ile yangın kontrol altına alınırken, dağlık ve ulaşımı zor olan bir bölgede çiftçilikle uğraşan Ayhan Özenç isimli vatandaşa ait ev ve traktör kullanılamaz hale geldi. Yangın esnasında evde kimsenin olmaması da olası bir faciayı önledi.

Haber- Kamera Tunahan KIR ANTALYA

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Antalya'da çıkan orman yangınında ev ve traktör kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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