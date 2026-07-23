Arı Sevgisi Kırklareli'ne Dönüş Yaptırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Arı Sevgisi Kırklareli'ne Dönüş Yaptırdı

23.07.2026 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zeki Çınar, babasından miras kalan kovanlarla Kırklareli'nde arıcılığa geri döndü.

Uzun yıllar İstanbul'da yaşayan Zeki Çınar (63), babasından miras kalan 12 arı kovanıyla ilgilenmek için 49 yıl sonra Kırklareli'nin Kula köyüne döndü.

İlkokulu tamamladıktan sonra eğitim için doğduğu köyden ayrılan ve çalışma hayatını İstanbul'da esnaflık yaparak geçiren Çınar, geçen yıl 90 yaşındaki babasının çağrısı üzerine ailesiyle köyüne döndü.

Dedesinin başlattığı, babasının da yaklaşık 50 yıl sürdürdüğü arıcılık geleneğine sahip çıkan Çınar, babasından kalan 60 kovanı annesi ve 3 kardeşiyle kura çekerek paylaştı.

Yaklaşık 5 ay önce kendi payına düşen 12 kovanla arılığını kuran Çınar, kovan sayısını artırarak profesyonel arıcılık yapmayı hedefliyor.

Arı sevgisi yarım asır sonra köyüne döndürdü

Çınar, AA muhabirine, arılara duyduğu sevginin köyüne dönmesinde etkili olduğunu söyledi.

Çocukluğunun arıların arasında geçtiğini belirten Çınar, bu dönemde kazandığı deneyimlerin kişisel gelişimine ve iş hayatına önemli katkı sağladığını ifade etti.

Arıcılığın ciddiyet ve disiplin gerektiren bir uğraş olduğunu vurgulayan Çınar, şöyle konuştu:

"Çocukken oğul mevsimlerinde aylarca arılıktan çıkamazdım. O zamanlar dışarıda oyun oynamak yerine arıların arasında bulunmak canımı sıkıyordu. Ancak sonradan gördüm ki bu deneyim, iş hayatımdaki disiplinime ve olaylara yaklaşımıma da yansımış. Arıcılık çoğu zaman hobi olarak ifade ediliyor ancak aslında tam bir disiplin meselesidir."

Babasının ilerleyen yaşı nedeniyle artık arılarla ilgilenemediğini anlatan Çınar, bu nedenle kovanları paylaştıklarını dile getirdi.

Kendi payına 12 kovan düştüğünü aktaran Çınar, "Bu arılık babamın mirasının bir parçası. Diğer arılıklar da kardeşlerime ve anneme kaldı. Uzun süredir arıcılıkla ilgilenmek istiyordum ancak zaman ayıramıyordum. Şimdi şartlarım uygun hale geldi. Bu potansiyeli değerlendirmek benim için çok değerli bir fırsat oldu." dedi.

Köyüne döndüğü için mutlu olduğunu belirten Çınar, kovan sayısını artırmak için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Köyde kalıcı olarak yapmak istediği işin arıcılık olduğunu dile getiren Çınar, "Köy yaşamı, Türkiye'nin klasik kırsal yaşamından izler taşıyor. Burası huzurlu ve rahat bir ortam. İnsanları kucaklayan, yeşillikler içerisinde adeta terapi etkisi oluşturan bir yer. Bu nedenle köyümüzde emeklilerin sayısı da oldukça fazla." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Kırklareli, Ekonomi, Güncel, Miras, Çınar, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arı Sevgisi Kırklareli'ne Dönüş Yaptırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karadeniz’de Türk gemisine saldırı: 1 ölü, 3 yaralı Karadeniz'de Türk gemisine saldırı: 1 ölü, 3 yaralı
Başkentte sevgili terörü: Kız arkadaşının iş yeriyle aracını yakıp pompalıyla etrafa ateş açtı Başkentte sevgili terörü: Kız arkadaşının iş yeriyle aracını yakıp pompalıyla etrafa ateş açtı
Mutlu başlayan yolculuk faciayla bitti Bir aileyi ayıran kaza Mutlu başlayan yolculuk faciayla bitti! Bir aileyi ayıran kaza
Küçükçekmece’de hamile eşine tatlı almaya çıkan adama bıçaklı saldırı Küçükçekmece'de hamile eşine tatlı almaya çıkan adama bıçaklı saldırı
Turizm cennetinde cehennem sıcağı: Termometreler 44 dereceyi gördü Turizm cennetinde cehennem sıcağı: Termometreler 44 dereceyi gördü
Maça gelmeyen Aziz Yıldırım’ın nerede olduğu ortaya çıktı Maça gelmeyen Aziz Yıldırım'ın nerede olduğu ortaya çıktı

12:46
Ahbap soruşturmasında ifade veren Fatih Portakal’ın ilk sözleri: Pişmanım
Ahbap soruşturmasında ifade veren Fatih Portakal'ın ilk sözleri: Pişmanım
12:04
Emekli maaşlarında zam farkının yatacağı tarih belli oldu
Emekli maaşlarında zam farkının yatacağı tarih belli oldu
11:44
Bir dönemin sonu Bu tutarlar artık ATM’den çekilemeyecek
Bir dönemin sonu! Bu tutarlar artık ATM'den çekilemeyecek
11:36
Polis, öğretmen, doktor Memurların dört gözle beklediği ödeme tutarları netleşti
Polis, öğretmen, doktor! Memurların dört gözle beklediği ödeme tutarları netleşti
11:23
Gözaltındaki Ezel Akay’ın evinden şok görüntüler Kenevir tarlasına çevirmiş
Gözaltındaki Ezel Akay'ın evinden şok görüntüler! Kenevir tarlasına çevirmiş
10:40
Yazışmalar ortaya çıktı Tuncay Sonel istedi, polis paketleyip götürdü
Yazışmalar ortaya çıktı! Tuncay Sonel istedi, polis paketleyip götürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2026 12:54:10. #7.12#
SON DAKİKA: Arı Sevgisi Kırklareli'ne Dönüş Yaptırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.