Arı sokan genç kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Arı sokan genç kadın hayatını kaybetti

Arı sokan genç kadın hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde 20 yaşındaki Yasemin Şahinkaya'yı arı soktu. Alerjisi olduğu bilinen genç kadın, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.

10.05.2025 16:41
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Antalya'nın Alanya ilçesinde arının sokması sonucu 20 yaşındaki genç kadın yaşamını yitirdi.

ARI SOKTUKTAN SONRA FENALAŞTI

Oba Mahallesi'nde yaşayan Yasemin Şahinkaya (20), arının sokmasının ardından fenalaştı. Yakınlarının ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Şahinkaya, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitiren Şahinkaya'nın arıya alerjisinin olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Arı sokan genç kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Mehmet Erginer:
    Eşek arısının resmini niye koyarsın be düttürü 5 2 Yanıtla
  • Aa:
    eşek arısı alerji yapmaz kolay kolay.bal arisidir o. 2 1 Yanıtla
  • trh4ck3r..:
    Allah mekanını cennet eylesin. Daha gençmiş 1 0 Yanıtla
  • Akbt Drn:
    Bilgi amaçlı paylaşıyorum Benimde alerjim var eşek arısına her ortamda yada bulunduğunuz yerde olmayabilir ama belki faydası olur yoğurt ve sarımsak karışımı yiyin hemen zehri geçiriyor 1 0 Yanıtla
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