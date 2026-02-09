Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal: "Piyasanın, Arıcılarımızın Emeğini Karşılayacak Seviyede Olması Anayasal Bir Ödevdir" - Son Dakika
Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal: "Piyasanın, Arıcılarımızın Emeğini Karşılayacak Seviyede Olması Anayasal Bir Ödevdir"

09.02.2026 12:16  Güncelleme: 13:55
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 3. Arıcılık ve Arı Ürünleri Fuarı'nda arıcıların emeğinin karşılığını alması gerektiğini vurguladı. Uysal, gıda güvenliğinin önemine işaret ederek, arıcıların desteklenmesi gerektiğini söyleyerek sektöre dikkat çekti.

(ANTALYA) - Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Arıcılık ve Arı Ürünleri Fuarı'nı ziyaret etti. Uysal, "Piyasanın, arıcılarımızın emeğini karşılayacak seviyede olması anayasal bir ödevdir" dedi.

Antalya Arı Yetiştiricileri Birliği'nin ev sahipliğinde 6–8 Şubat günleri arasında Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 3. Arıcılık ve Arı Ürünleri Fuarı'na katılan  Uysal, Birlik Başkanı Yücel Turan eşliğinde stantları gezerek sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Türkiye'nin dört bir yanından arıcıları buluşturan fuarın önemli bir sektör organizasyon olduğuna dikkati çeken Uysal, emeği geçenleri tebrik etti. Fuarın adeta bir arı kovanı gibi çalıştığını belirten Uysal, arıcılık sektörünün Antalya'da güçlü bir buluşma gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Arıcılığın tarımın önemli bir kolu olduğunu vurgulayan Uysal, Anayasanın tarımsal üretimde üreticiyi koruyan hükümlerine işaret ederek, arıcıların emeğinin karşılığını almasının kamunun sorumluluğu olduğunu söyledi. Uysal, "Arıcılık da genel anlamda bir tarım türüdür. Kurulacak piyasanın, arıcılarımızın emeğini karşılayacak seviyede olması anayasal bir ödevdir. Gıda güvenliği ve gıda bağımsızlığı olmayan ülkelerin birçok açıdan zorluklar yaşadığı tarih boyunca görülmüştür. Arıcılarımızın ve tüm çiftçilerimizin desteklenmesini diliyorum. Bu hükümlerin sahada karşılık bulmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Arıcılığın büyük emek ve özveri gerektirdiğini belirten Uysal, arıcıların iklim koşullarına bağlı olarak bal üretimi için yıl içinde defalarca göç etmek zorunda kaldığını hatırlattı. Bu sürecin son derece meşakkatli olduğuna işaret eden Uysal, "Bunu ancak çalışkan insanlar, çalışkan milletler yapabilir" ifadelerini kullandı.

Uysal, arıcıların ve tüm tarımsal üreticilerin desteklenmesinin, gıda güvenliği ve sürdürülebilir tarım açısından hayati önem taşıdığını vurguladı.

Kaynak: ANKA

