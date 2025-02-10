Arif Dağlar İçin Anma Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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Arif Dağlar İçin Anma Töreni Düzenlendi

Kartal Belediyesi eski Başkanı Arif Dağlar, Soğanlık Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Törende konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Dağlar'ın Kartal'a yaptığı hizmetlere teşekkür etti.

10.02.2025 14:35  Güncelleme: 16:14
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(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi eski Belediye Başkanı Arif Dağlar için Soğanlık Mezarlığı'nda bulunan kabri başında anma töreni düzenledi. Törende konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel "Bugüne kadar Kartal'a ve Kartal halkına yapmış olduğu hizmetlerden dolayı kendisine şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Kartal'da 2004-2009 yıllarında belediye başkanlığı görevinde bulunan ve beş yıl önce tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Arif Dağlar için Kartal Belediyesi tarafından kabri başında anma töreni düzenledi. Törene Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve Dağlar Ailesi'nin yakınları katıldı.

Belediye Başkanı Gökhan Yüksel törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Kıymetli çalışma arkadaşlarım, sevgili Dağlar Ailesi, yakınları merhum belediye başkanımızın kabri başındayız. Öncelikle Allahtan rahmet diliyorum. Kıymetli ailesine, eşine, çocuklarına sabırlar diliyorum. Kıymetli başkanımız görevimin birinci yılında vefat etti. Benim mahallemden komşum, kuzenleri, yeğenleri çocukluk arkadaşım olan, yerelde birbirimizi tanıdığımız, ailelerimizin birbirini tanıdığı, komşumuz olarak da anıyorum kendisini.

Belediye başkanlığı da çok kıymetli tabii ki. Bugüne kadar Kartal'a ve Kartal halkına yapmış olduğu hizmetlerden dolayı kendisine şükranlarımızı sunuyoruz. Bu bir bayrak yarışı. Bir hizmet yarışı, dolayısıyla biz de bu bayrağı aldık, hizmet yarışında bayrağı göğüsledik ve Kartal'a daha iyi hizmetler vermek için çabalıyoruz, koşturuyoruz. Kamu görevi çok kıymetli bir görev dolaysıyla -taş üstüne taş koyandan Allah razı olsun- düsturu ile sevgili belediye başkanımıza da teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ruhu şad olsun, başımız sağ olsun. Merhum başkanımıza Allahtan rahmet, ailesi ve yakınlarına da sabırlar diliyorum, mekanı cennet olsun."

Kuran'ı Kerim tilavetinin ardından Başkan Gökhan Yüksel ve anma törenine katılanlar, merhum başkan Arif Dağlar'ın mezarına karanfil bıraktı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Arif Dağlar İçin Anma Töreni Düzenlendi - Son Dakika

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