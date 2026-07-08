Arıkan Emekli Subayların Sorunlarını Dinledi

(KAYSERİ) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) Kayseri Şubesi'ni ziyaret etti. Emekli subay ve astsubayların sorunlarını dinleyen Arıkan, "Türkiye'nin kaynakları herkese yeter, asıl sorun adil paylaşımda. Bu haklı mücadeleyi Meclis kürsüsüne ve kanun tekliflerine taşıyacağız" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Kayseri temasları kapsamında TESUD Kayseri Şubesi'ni ziyaret etti.

Sorunların çözümü için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni işaret eden Arıkan, verilen hak mücadelesinin takipçisi olacaklarını vurgulayarak, "Bahsedilen talepleri dinlemek, o talepleri Ankara'ya götürmek, Meclis kürsüsünde dillendirdikten sonra gerek kanun teklifi gerek görüşme önerisi şeklinde gündemde tutmaya çalışacağız" ifadesini kullandı.

"EMEKLİ ASTSUBAYLARIMIZIN PROBLEMLERİNİ YAKINDAN BİLİYORUZ"

Özellikle emekli astsubayların yaşadığı mağduriyetlere de değinen Arıkan, sürecin yakın takipçisi olduklarını belirterek, "Emekli astsubaylarımızın problemlerini yakından biliyoruz. Değerli Başkanımızla da sık sık bu konuları konuşuyor, TBMM'de gündeme getiriyoruz. Şu ana kadar mesafe alamadık ama azmimiz ve gayretimizle; bu şehrin bir evladı ve bir kardeşiniz olarak sonuna kadar bu haklı mücadelenizde yanınızdayız. Yanınızda bulunarak en kısa zamanda neticeyi alacağımızı ümit ediyoruz" dedi.

"DAHA FAZLA SESİ ÇIKANIN DEĞİL, HAKKI OLANIN HAKKI TESLİM EDİLMELİ"

Türkiye'nin ekonomik potansiyeline dikkat çeken ve sorunun kaynak yetersizliğinden değil adaletsiz bölüşümden kaynaklandığının altını çizen Arıkan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çok zengin, çok büyük bir ülkede yaşıyoruz. Bu ülkenin kaynakları bütün hak talebinde bulunan, hak arayan insanların taleplerini fazlasıyla karşılayacak imkanlara sahip. Ama sorunun adı adil paylaşımla alakalı. Birçok problem ve sıkıntı var ama Türkiye'nin çözülmeyecek hiçbir problemi olmadığını burada ifade etmek istiyorum. Yeter ki gelir hususunda adil paylaşımı temin edelim. Yeter ki daha fazla sesini yükseltenin haklarını değil, hakkı olanın hakkını teslim etme noktasında adil bir yaklaşım ortaya koyalım."