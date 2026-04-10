Arıkan, Enerji Fiyatlarını Eleştirdi

Arıkan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ziyaretlerinin Muş durağında Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilcileri ve basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlayan Arıkan'ın açıklamalarının odağında enflasyonla mücadele, artan vergi yükü ve bölgesel gelişmelerin ekonomiye yansımaları vardı.

2023 seçimlerinin üzerinden geçen 34 aylık sürede ekonomi yönetiminin performansını eleştiren Arıkan, geçmiş dönemlerle kıyaslamalarda bulundu. İktidarın "Enkaz devraldık" söylemini hatırlatan Arıkan, "Enflasyonla mücadele iddiasıyla yola çıkanlar, İngiltere'den bakanlar getirenler 34 ayda enflasyonu sadece 7 puan düşürebildiler. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük krizlerinden birinin yaşandığı dönemde göreve gelen Kemal Derviş bile, aynı sürede enflasyonu yüzde 32 düşürme başarısı göstermişti. Bugünkü iktidarın tablosu ortadadır" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin dünyada "vergiden vergi alan" nadir ülkelerden biri olduğunu vurgulayan Arıkan, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarındaki astronomik artışlara dikkat çekti. 2002 yılında en düşük ÖTV oranının yüzde 27, en yüksek oranın ise yüzde 50 olduğunu belirten Arıkan, vergi politikalarını şu sözlerle eleştirdi:

"Bugün en düşük oran yüzde 70'e, en yüksek oran ise yüzde 220'ye çıkmış durumda. Son 15 yıl içerisinde ülke olarak vergi gelirlerimizi yüzde 5 bin 147 artırdık. Sadece vergilerle de kalmıyorlar; bir yılda yazılması gereken cezanın üç katı sadece ocak ve şubat aylarında kesildi."

"İktidar her şeyi savaşa bağlayamaz"

İran'da yaşanan gelişmeler ve Ortadoğu'daki gerilimin ekonomik yansımalarına da değinen Saadet Partisi Lideri, savaş bahanesiyle yapılan zamların kalıcı hale getirilmek istenmesine tepki gösterdi. Akaryakıt, doğalgaz ve elektrikte yaşanan artışları hatırlatan Arıkan, şunları kaydetti:

"Ateşkes ilan edildikten sonra akaryakıtta muhtemelen bir indirim gerçekleşecek. Ancak elektriği ve doğalgazı neden indirmiyorsunuz? Elektrik ve doğalgaza yüzde 25 zam yaptınız, doğalgazın ikinci kademesinde bu oran yüzde 130'lara vardı. Akaryakıt zammını gündemde tutup, enerji indirimini konuşmuyorlar."

Ekonomik sıkıntıların reel sektöre yansımalarını güncel verilerle paylaşan Arıkan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Mart ayında yeni iş yeri açan esnaf sayımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12 azalırken, kapanan iş yeri sayımız yüzde 15 arttı. İktidar her şeyi savaşa bağlayamaz. Savaştan önce de çok farklı, rahat bir ortam zaten yoktu. İnsanımız feraset sahibi ancak bu sıkıntılara mecbur değil. Ufak tefek birkaç değişiklikle Türkiye çok daha rahat bir nefes alabilir."