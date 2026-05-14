Arıkan: Enflasyon Tahminleri Güven Vermiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Arıkan: Enflasyon Tahminleri Güven Vermiyor

14.05.2026 14:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Merkez Bankası'nın enflasyon tahminlerine tepki gösterdi.

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Emeklimizin, asgari ücretlimizin, emekçimizin ara tahmine değil, ara zamma ihtiyacı var. Merkez Bankası'nın 2026 enflasyon beklentisini yüzde 16'dan yüzde 26'ya yükseltmesi; bu iktidarın hiçbir tahmininin tutmadığını ve bundan sonra da tutmayacağını bir kez daha kanıtladı. Gıda enflasyonunu, kışın yağan kara bağlayan iktidar; nihayet mayıs ayında oluşacak cari açığı da Kurban Bayramı'na bağladı. Soruyorum, enflasyon beklentisini daha ne kadar yükselteceksiniz" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Merkez Bankası'nın 2026 yılı enflasyon beklentisini yükseltmesine tepki gösterdi. Arıkan, şunları kaydetti:

"SÜREKLİ BAHANE ÜRETİLİYOR"

"Emeklimizin, asgari ücretlimizin, emekçimizin  ara tahmine değil, ara zamma ihtiyacı var. Merkez Bankası'nın 2026 enflasyon beklentisini yüzde 16'dan yüzde 26'ya yükseltmesi bu iktidarın hiçbir tahmininin tutmadığını ve bundan sonra da tutmayacağını bir kez daha kanıtladı. Kira fiyatlarındaki artışı ev sahibine, soğan fiyatlarındaki artışı marketçiye, patates fiyatlarındaki artışı stokçuya, gıda enflasyonunu kışın yağan kara bağlayan iktidar nihayet mayıs ayında oluşacak cari açığı da Kurban Bayramı'na bağladı. Soruyorum, enflasyon beklentisini daha ne kadar yükselteceksiniz?  TÜİK rakamlarıyla hayatın gerçeği arasındaki uçurumu daha ne kadar gizleyeceksiniz? Milyonların alın terini, emeğini ve umudunu daha ne kadar enflasyona ezdireceksiniz? Bahane üretmekten, nabza göre şerbet germekten vazgeçin çünkü artık vatandaşın nabzı durma noktasına geldi."

Kaynak: ANKA

Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arıkan: Enflasyon Tahminleri Güven Vermiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada Mersin'de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada
İsrail ateşkese uymuyor Lübnan’a saldırılar devam ediyor İsrail ateşkese uymuyor! Lübnan'a saldırılar devam ediyor
3 cezayı aynı anda yedi Toplam miktar dudak uçuklattı 3 cezayı aynı anda yedi! Toplam miktar dudak uçuklattı
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
ODTÜ’deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı ODTÜ'deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük

22:14
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
21:33
Yer: Sabiha Gökçen Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
Yer: Sabiha Gökçen! Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
21:29
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
20:36
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu’nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu'nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
20:25
Adana’ya getirildi Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı’dan ilk açıklama
Adana'ya getirildi! Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı'dan ilk açıklama
20:10
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 22:40:40. #7.12#
SON DAKİKA: Arıkan: Enflasyon Tahminleri Güven Vermiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.