Arin Gölü Kurudu, Kuşlar Göç Ediyor - Son Dakika
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Arin Gölü Kurudu, Kuşlar Göç Ediyor

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Arin Gölü, suyunun çekilmesiyle hayvanların otlak alanına dönüştü; kuş türleri göç ediyor.

20.09.2024 02:45
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'Kuş Cenneti' Arin Gölü hayvanların otlak alana dönüştü

BİTLİS - Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırlar içerisinden bulunan ve 'kuş cenneti' olarak bilinen Arin Gölü, suyunun çekilmesiyle hayvanlar için otlak alınana dönüştü.

İlçe merkezine 31 kilometre uzaklıkta bulunan ve yüz ölçümü 15 bin kilometrekare olan Arin Gölü, sonbahar mevsimiyle kurumaya başladı. Van Gölü'nden tahmini 10 metre yükseklikte yer alan ve kurumayla birlikte hayvanlar için otlak alana dönüşen 'kuş cenneti' Arin Gölü'ndeki 200 kuş türü de yavaş yavaş göç etmeye başladı.

Bilinçsiz sulamaya ve kuraklık nedeniyle gölün kurmaya başladığını ifade eden Mehmet Şakir Oruçlu isimli köy sakini, "Burası kuş cenneti olarak bilinen Arin Gölü. Daha önce de yüzlerce çeşit kuş türü burada barınıyordu. Şu anda göründüğü gibi maalesef büyük ve küçükbaş hayvanların otlak alana dönüştü. Bu da bizleri derinden özüyor. Yetkililerden bu tür kuraklık nedeniyle kuruyan Arin Gölü'müze bir çare bulmalarını rica ederiz" dedi.

Arin Gölü Kurudu, Kuşlar Göç Ediyor
Kaynak: İHA

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