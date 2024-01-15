Arizona\'da Sıcak Hava Balonu Kazası: 4 Ölü, 1 Ağır Yaralı

LOS ANGELES, 15 Ocak (Xinhua) -- ABD'nin Arizona eyaletinde bir sıcak hava balonunun yere çakılması sonucu 4 kişi hayatını kaybederken, bir kişi de ağır yaralandı.

Eloy Polis Departmanı'na göre, kaza Pazar günü yerel saatle sabah 07.50 civarında eyalet başkenti Phoenix'in yaklaşık 105 kilometre güneydoğusunda bulunan kırsal bir çöl bölgesinde meydana geldi.

Yerel KNXV haber kanalına göre, kaza meydana geldiği sırada balonda 8 hava dalışçısı, 4 yolcu ve bir pilot olmak üzere 13 kişi bulunuyordu.

Haberde, balon yere çarpmadan hemen önce hava dalışçılarının sepeti terk ettiği ve görgü tanıklarının ifadelerine göre balonun önce bir aşağı bir yukarı hareket ettiği ve ardından sertçe yere çakıldığı belirtildi.

Bir kişi olay yerinde, diğer üç kişi ise daha sonra hayatını kaybederken, durumu kritik olan bir kişi hastanede tedavi görüyor.

Habere göre Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) yetkilileri taşıtın, balon kısmındaki henüz belirlenemeyen bir sorundan dolayı düştüğünü bildirdi.

NTSB ve Federal Havacılık İdaresi kazayla ilgili soruşturma yürütüyor.