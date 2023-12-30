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Arjantin BRICS'ten çıktı, dış politikada değişiklikler yapacak - Son Dakika
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Arjantin BRICS'ten çıktı, dış politikada değişiklikler yapacak

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, BRICS grubundan çıktıklarını ve dış politikada köklü değişikliklere gideceklerini açıkladı. Milei, BRICS üyeliğinden çıkmanın ticaret ilişkilerini etkilemeyeceğini belirtirken, ayrıca Venezuela, Küba ve Nikaragua ile diplomatik ilişkilerin kesileceğini duyurdu. Arjantin'in BRICS'e tam üye olma süreci ise sona erdi.

Arjantin BRICS\'ten çıktı, dış politikada değişiklikler yapacak
30.12.2023 - 01:03,
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Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS grubu mekanizmasından çıktıklarını belirtti.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Milei, BRICS grubu üye ülkelere gönderdiği mektupta, "Arjantin Cumhuriyeti'nin 1 Ocak 2024 itibarıyla BRICS'e tam üye olarak dahil edilmesi hükümet tarafından uygun görülmedi." ifadesini kullandı.

BRICS grubu üyeliğinden çıkmanın bu ülkelerle ticaret yapılmayacağı anlamına gelmediğini belirten Milei, ilişkilerin devam edeceğini vurguladı.

BRICS'e resmi üye olmak isteyen Arjantin, eski Devlet Başkanı Alberto Fernandez döneminde resmi olarak üyelik sürecini başlatmıştı.

Milei, ayrıca dış politikada köklü değişikliklere gideceklerini belirterek, Venezuela, Küba ve Nikaragua'da diktatör rejimlerinin hüküm sürdüğünü ve bu ülkelerle diplomatik ilişkilerin kesilmesi talimatını verdiğini bildirdi.

Bu ülkelerde Arjantin'in büyükelçilik bulundurmayacağı ve Milei'nin hükümette kaldığı süre boyunca bu kararın uygulanacağı bilgisi verildi.

Milei, seçim kampanyası süresince yaptığı açıklamalarda, ticareti ABD ve İsrail eksenine kaydırma niyeti olduğunu ve bu ülkelerle her açıdan yakınlaşmak istediğini ifade etmişti.

BRICS

Dünya nüfusunun yüzde 40'ından fazlasını, küresel hasılanın ise yüzde 30'undan fazlasını oluşturan BRICS ülkeler grubu, üye ülkelerin liderlerinin her yıl düzenlenen zirvelerde bir araya gelip, küresel meseleleri ve karşılıklı işbirliği konularını tartıştıkları uluslararası bir platform.

Kaynak: AA
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