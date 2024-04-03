Arjantin, dang humması salgınıyla mücadele stratejisini açıkladı

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BUENOS AİRES, 3 Nisan (Xinhua) -- Arjantin hükümeti rekor seviyedeki dang humması salgınını "geçen yıl önlem alınmamasına" bağlayarak, ülkenin stratejisinin aşıya başvurmak yerine hastalık taşıyan sivrisineklerle mücadele etmek yönünde olacağını teyit etti.

Sağlık Bakanlığı Salı günü yaptığı yazılı açıklamada, dang hummasını durdurmak için "bölgedeki sivrisinekleri ortadan kaldırmanın ilk savunma hattı" olduğu düşüncesiyle, "kalıcı epidemiyolojik izleme" yürütmek üzere Aralık ayından bu yana her bir ille işbirliği yaptığını belirtti.

Açıklamada, "Bu sadece mevcut durum nedeniyle değil, bir sonraki sezon başladığında sivrisinek popülasyonunu azaltmış olma beklentisiyle sürekli olarak yürütülmesi gereken bir görevdir" denildi.

Aşılama konusuna da değinen bakanlık, ülkenin geçtiğimiz Nisan ayında bir dang aşısının güvenliğini onayladığını, "ancak o zamandan bu yana ne önceki hükümetin, ne bulaşıcı hastalık uzmanlarının ne de uluslararası kuruluşların bunu ulusal aşı takvimine dahil edilecek bir strateji olarak tavsiye etme konusunda fikir birliğine vardığını" kaydetti.

Bakanlık tarafından yayımlanan bir rapora göre, Arjantin'de 31 Mart itibarıyla 163.419 doğrulanmış dang vakası kaydedilirken salgın, kalıcı ve hızlanan enfeksiyonlarla kendini gösteriyor.