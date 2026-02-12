Arjantin'de Çalışma Reformu Protestoları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Arjantin'de Çalışma Reformu Protestoları

12.02.2026 22:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arjantin'de çalışma reformu yasası protestolarında 12 polis yaralandı, 71 kişi gözaltına alındı.

Arjantin'de Devlet Başkanı Javier Milei hükümetinin çıkarmak istediği çalışma reformu yasa tasarısını protesto eden göstericiler ile polis arasında çıkan olaylarda 12 güvenlik görevlisi yaralandı, 71 kişi gözaltına alındı.

Ulusal Güvenlik Bakanı Alejandra Monteoliva, basına yaptığı açıklamada, protestocuların, hükümeti istikrarsızlaştırmaya çalıştığını belirterek, gözaltına alınanların çoğunun serbest bırakılmasını eleştirdi.

Monteoliva, dünkü olaylarda 12 güvenlik görevlisinin yaralandığını, 71 kişinin gözaltına alındığını vurgulayarak, "Yaralı polislerin durumu iyi ancak balkondan atılan saksının isabet ettiği bir poliste ciddi morluklar oluştu ancak hayati tehlikesi yok." ifadesini kullandı.

Yerel basına göre, halen devam eden protestolarda, polisin göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullanımı sonucu yaklaşık 300 kişi yaralandı.

Sendikalardan yapılan açıklamada, sabahın erken saatlerinde 30 kişinin daha gözaltına alındığı ve polisin protestolarda yaralananlara müdahale etmek isteyen ambulansların geçişini engellediği öne sürüldü.

Devlet Başkanı Milei, yasayı 1 Mart'tan önce yürürlüğe koymayı hedefliyor

Arjantin Senatosu'nda uzun süren tartışmaların ardından Çalışma Modernizasyonu Yasası kabul edildi ve Temsilciler Meclisine gönderildi.

Hükümet kaynaklarına göre, Devlet Başkanı Milei söz konusu yasayı 1 Mart'tan önce yürürlüğe koymayı hedefliyor.

Sendikaların çağrısıyla dün başta başkent Buenos Aires'teki Kongre Meydanı olmak üzere birçok kentte Milei hükümetinin çalışma reformu yasa tasarısını protesto edenlerle polis arasında olaylar çıkmıştı.

Sosyal medyadaki görüntülerde, güvenlik güçlerinin eylemcileri yerlerde sürüklediği ve bazı eylemcilerin polis bariyerlerini aşmaya çalıştığı görülmüştü.

Çalışma Reformu Yasa Tasarısı

Tasarıda öne çıkan başlıca düzenlemeler arasında işten çıkarma tazminatlarının finansmanı için İş Gücü Destek Fonu (FAL) kurulması, tazminat hesaplama esasının daraltılması, fazla mesai ücretlerinde değişiklik yapılması ve grev hakkına sınırlamalar getirilmesi yer alıyor.

Hükümet ise reformun iş gücü piyasasını daha esnek hale getireceğini, kayıt dışılığı azaltacağını ve yeni istihdam yaratılmasını teşvik edeceğini savunuyor.

Arjantin'de yürürlükte bulunan mevcut iş yasası 1974 yılına dayanırken, son yıllarda bu yasayı reforme etmeye yönelik her girişim güçlü bir toplumsal direnişle karşılaştı.

Yerel basına göre, Milei'nin Aralık 2023'te göreve başlamasından bu yana uyguladığı ekonomiyi dışa açma ve devleti küçültme politikası, yaklaşık 300 bin kayıtlı istihdamın kaybedilmesine yol açtı. Bu durum özellikle inşaat, sanayi ve bölgesel ekonomiler üzerinde olumsuz bir etkiye yol açtığı iddia ediliyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Arjantin, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arjantin'de Çalışma Reformu Protestoları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’tan “VAR ziyareti“ iddialarına yanıt Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan "VAR ziyareti" iddialarına yanıt
ABD çekildi, Suriye hükümeti Tenef Üssü’nü devraldı ABD çekildi, Suriye hükümeti Tenef Üssü'nü devraldı
Bahçeli çağrı yapmıştı Ortak raporda, Öcalan’a umut hakkı yok Bahçeli çağrı yapmıştı! Ortak raporda, Öcalan'a umut hakkı yok
E-Devlet’ten doğrulama yapmayana kötü haber 3 gün sonra başlıyor, 200 bin ilan kaldırılacak E-Devlet'ten doğrulama yapmayana kötü haber! 3 gün sonra başlıyor, 200 bin ilan kaldırılacak
CHP’li vekilden Meclis’te olay iddia: Jandarma kuyumcu aracını gasp etti CHP'li vekilden Meclis'te olay iddia: Jandarma kuyumcu aracını gasp etti
Afet konutlarında ödeme takvimi netleşti: 2 yıl ödemesiz, 8.750 TL sabit taksit Afet konutlarında ödeme takvimi netleşti: 2 yıl ödemesiz, 8.750 TL sabit taksit

22:57
Asensio’yu sevindiren gelişme Yıllardır beklediği haber geldi
Asensio'yu sevindiren gelişme! Yıllardır beklediği haber geldi
22:19
Trump: Önümüzdeki ay İran’la bir anlaşmaya varılabileceğini düşünüyorum
Trump: Önümüzdeki ay İran'la bir anlaşmaya varılabileceğini düşünüyorum
21:38
Altın ve gümüş fiyatlarında sert düşüş
Altın ve gümüş fiyatlarında sert düşüş
21:11
Hasan Can Kaya’nın uyuşturucu testi negatif çıktı
Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu testi negatif çıktı
21:10
Trafik düzenlemelerini içeren kanun teklifi, TBMM’de kabul edildi
Trafik düzenlemelerini içeren kanun teklifi, TBMM'de kabul edildi
20:55
A Milli Takımımızın Uluslar Ligi’ndeki rakipleri belli oldu
A Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 23:07:36. #7.11#
SON DAKİKA: Arjantin'de Çalışma Reformu Protestoları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.