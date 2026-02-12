Arjantin\'de Çalışma Reformu Protestosu

Arjantin'de Devlet Başkanı Javier Milei hükümetinin çıkarmak istediği çalışma reformu yasa tasarısını protesto eden göstericiler ile polis arasında çıkan olaylarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Sendikaların çağrısıyla başkent Buenos Aires'teki Kongre Meydanı'nda toplanan binlerce kişinin, çalışma reformunun görüşüldüğü Senato binasına yürümek istemesi üzerine olaylar çıktı.

Yerel basına göre, güvenlik güçleri kendilerine taş atan göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve tazyikli su kullandı.

Çıkan olaylarda çok sayıda kişi sürüklenerek gözaltına alınırken, 4 polisin de atılan taşlardan yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Saatler süren olayların ardından polisler, Kongre Meydanı'nın bulunduğu alanı boşalttı ve geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı.

Ülkenin en büyük sendikalarından Genel İşçi Konfederasyonunun (CGT) destek verdiği protestolara çeşitli siyasi partiler ve sosyal örgütler katıldı.

Orta ve Yükseköğretim Öğretmenleri Derneği (Ademys) Genel Sekreteri Soledad Mosquera, İspanyol haber ajansı EFE'ye yaptığı açıklamada, Milei hükümetine tepki göstererek, "Hükümet bu iş gücü reformunu modernizasyon olarak sunmak istiyor ancak bu açıkça tüm emekçiler için bir gerileme anlamına geliyor ve çalışma koşulları açısından tam bir köleliğe yol açacak." ifadesini kullandı.

İktidarın önde gelen isimlerinden senatör Patricia Bullrich, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki paylaşımında, yasanın gerekliliğini savunarak, "Tango iki kişiyle yapılır. ve bu Çalışma Modernizasyonu Yasası, Arjantin'i yeniden büyük yapmak için varılan uzlaşmaların bir ürünüdür. Bu, 50 yılı aşkın süredir yapılan ilk reformdur." dedi.

Çalışma reformu yasa tasarısı

Tasarıda öne çıkan başlıca düzenlemeler arasında işten çıkarma tazminatlarının finansmanı için İş Gücü Destek Fonu (FAL) kurulması, tazminat hesaplama esasının daraltılması, fazla mesai ücretlerinde değişiklik yapılması ve grev hakkına sınırlamalar getirilmesi yer alıyor.

Arjantin'de yürürlükte bulunan mevcut iş yasası 1974 yılına dayanırken, son on yıllarda bu yasayı reforme etmeye yönelik her girişim güçlü bir toplumsal direnişle karşılaştı.