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Arjantin'de çalışma reformu yasa tasarısı askıya alındı - Son Dakika
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Arjantin'de çalışma reformu yasa tasarısı askıya alındı

Arjantin'de mahkeme, Devlet Başkanı Javier Milei hükümetinin 'çalışma reformu' yasa tasarısını geçici olarak askıya aldı. Çalışma reformu yasa tasarısı paketi, Genel İş Konfederasyonunun (CGT) talebi üzerine Arjantin Ulusal Çalışma Mahkemesi tarafından geçici olarak durduruldu. Reform, emeklilik katkı payında azalma, tazminat ve işçi çıkarılmasından kaynaklı para cezalarında indirimin yanı sıra çalışanları doğrudan etkileyen birçok kararı beraberinde getiriyor. CGT, hükümeti protesto için bir günlük grev yapacaklarını ve Ulusal Kongre önünde toplanacaklarını duyurmuştu. Devlet Başkanı Milei ise ülkenin ekonomik anlamda 'zor' bir dönemden geçtiğini belirterek radikal kararlar alınacağını açıklamıştı.

Arjantin\'de çalışma reformu yasa tasarısı askıya alındı
04.01.2024 - 06:09,
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Arjantin'de mahkeme, Devlet Başkanı Javier Milei hükümetinin "çalışma reformu" yasa tasarısını geçici olarak askıya aldı.

Ulusal basında çıkan habere göre, çalışma reformu yasa tasarısı paketi, Genel İş Konfederasyonunun (CGT) talebi üzerine Arjantin Ulusal Çalışma Mahkemesi tarafından geçici olarak durduruldu.

Milei hükümetince çıkarılan ve "gereklilik ve aciliyet" kararnamesi olarak da bilinen çalışma reformu, emeklilik katkı payında azalma, tazminat ve işçi çıkarılmasından kaynaklı para cezalarında indirimin yanı sıra çalışanları doğrudan etkileyen birçok kararı beraberinde getiriyor.

Ülkede geniş çaplı protestolara yol açan reform, iktidar partisi ile muhalefet partilerini de karşı karşıya getirmişti.

CGT, 24 Ocak'ta hükümeti protesto için bir günlük grev yapacaklarını ve Ulusal Kongre önünde toplanacaklarını duyurmuştu.

Milei, radikal kararlar alacağını duyurmuştu

Devlet Başkanı Milei, daha önceki açıklamalarında, ülkenin ekonomik anlamda "zor" bir dönemden geçtiğini belirtmiş ve radikal kararlar alınacağını duyurmuştu.

Kamu harcamalarını ısrarla kısacağını vurgulayan Milei, sosyal destek harcamalarının azaltılacağını ve zarar eden kamu kuruluşlarının özelleştirileceğini bildirmişti.

Kaynak: AA
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Arjantin, Hukuk, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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