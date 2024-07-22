Arjantin'de Dengue Vakaları Azalmaya Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Arjantin'de Dengue Vakaları Azalmaya Başladı

Arjantin'de bu yılın başından bu yana 527.000'den fazla dengue vakası görüldüğü belirtilirken, vaka sayısının son zamanlarda azalmaya başladığı açıklandı. Sağlık yetkilileri, bu yılın ilk 28 haftasında 527.517 vaka bildirdi. Ülkede bu yıl içerisinde 401 kişi dengue hastalığından hayatını kaybetti. En yüksek vaka sayısı orta kesimlerde görülürken, kuzeybatı ve kuzeydoğu bölgelerinde de vakalar kaydedildi.

22.07.2024 10:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BUENOS AİRES, 22 Temmuz (Xinhua) -- Arjantin'de bu yılın başından bu yana 527.000'den fazla dang vakası görüldüğü belirtildi. Geçen yıla göre 3,2 kat artışa işaret eden vaka sayısı son zamanlarda azalmaya başladı.

Arjantin Sağlık Bakanlığı'nın Pazar günü yaptığı açıklamada, bu yılın ilk 28 haftasında sağlık yetkilileri 527.517 vaka bildirdi. Bakanlığın son Ulusal Epidemiyolojik Bülteni'ne göre bu rakam, 2023'ün 31. epidemiyolojik haftasından itibaren tüm sezon boyunca kaydedilen toplam vaka sayısının yüzde 97'sine tekabül ediyor.

Arjantin'de bu yıl içerisinde 401 dang hastası hayatını kaybetti.

En yüksek vaka sayısı, toplam vakaların yüzde 60'ını oluşturan orta kesimlerde görülürken, bu oran ülkenin kuzeybatısında yüzde 24,9, kuzeydoğusunda ise yüzde 13 olarak kaydedildi.

Bültende 14 haftadır düşüş gösteren hastalığın ülkedeki görülme sıklığının şu anda 100.000 kişide 1.157 olduğu belirtildi.

Kaynak: Xinhua

Arjantin, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arjantin'de Dengue Vakaları Azalmaya Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:04 Obama da aralarında Biden’ın yerine aday gösterdiği Kamala’ya kritik isimlerden destek çıkmadı Obama da aralarında! Biden'ın yerine aday gösterdiği Kamala'ya kritik isimlerden destek çıkmadı
08:46 Biden’ın çekilme kararıyla ilgili bomba iddia: Danışmanlarının bile haberi yoktu, sosyal medyadan öğrendiler Biden'ın çekilme kararıyla ilgili bomba iddia: Danışmanlarının bile haberi yoktu, sosyal medyadan öğrendiler
07:21 Özel masasındaki son seçim anketlerinin sonuçlarını paylaştı Özel masasındaki son seçim anketlerinin sonuçlarını paylaştı
06:55 Ağrı Dağı’nda kaybolan 2 kişinin cansız bedeni bulundu Ağrı Dağı'nda kaybolan 2 kişinin cansız bedeni bulundu
23:19 Biden’ın desteğini açıkladığı Kamala Harris’ten ilk açıklama: Kazanmak için her şeyi yapacağım Biden'ın desteğini açıkladığı Kamala Harris'ten ilk açıklama: Kazanmak için her şeyi yapacağım
10:02 Eski Beyaz Saray Basın Sözcüsü ve şimdiki MSNBC sunucusu Jen Psaki, Biden’ın yarıştan çekilme kararı hakkında konuşurken ağladı Eski Beyaz Saray Basın Sözcüsü ve şimdiki MSNBC sunucusu Jen Psaki, Biden'ın yarıştan çekilme kararı hakkında konuşurken ağladı
09:40 80 yaşındaki bakkal, silahlı saldırganı av tüfeğiyle geri püskürttü 80 yaşındaki bakkal, silahlı saldırganı av tüfeğiyle geri püskürttü
09:19 MasterChef Türkiye’de talihsiz olay Yarışmacının yemeğinden poşet çıktı MasterChef Türkiye'de talihsiz olay! Yarışmacının yemeğinden poşet çıktı
09:16 Anlaşma tamam Fenerbahçe’nin En-Nesyri için ödeyeceği bonservis bedeli dudak uçuklatıyor Anlaşma tamam! Fenerbahçe'nin En-Nesyri için ödeyeceği bonservis bedeli dudak uçuklatıyor
08:59 Yakışıklı oyuncu Engin Öztürk, Sandık Kokusu dizisinin yeni başrolü oldu Yakışıklı oyuncu Engin Öztürk, Sandık Kokusu dizisinin yeni başrolü oldu
08:09 Kızılcık Şerbeti’nin yıldızı Özge Özacar, sevgilisini öpücüklere boğdu Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Özge Özacar, sevgilisini öpücüklere boğdu
07:46 Annesinin ölümüyle kahrolan oyuncu Akın Akınözü’nden yürek yakan paylaşım Annesinin ölümüyle kahrolan oyuncu Akın Akınözü'nden yürek yakan paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2024 10:11:33. #1.11#
SON DAKİKA: Arjantin'de Dengue Vakaları Azalmaya Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement