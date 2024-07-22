Arjantin'de Dengue Vakaları Azalmaya Başladı

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BUENOS AİRES, 22 Temmuz (Xinhua) -- Arjantin'de bu yılın başından bu yana 527.000'den fazla dang vakası görüldüğü belirtildi. Geçen yıla göre 3,2 kat artışa işaret eden vaka sayısı son zamanlarda azalmaya başladı.

Arjantin Sağlık Bakanlığı'nın Pazar günü yaptığı açıklamada, bu yılın ilk 28 haftasında sağlık yetkilileri 527.517 vaka bildirdi. Bakanlığın son Ulusal Epidemiyolojik Bülteni'ne göre bu rakam, 2023'ün 31. epidemiyolojik haftasından itibaren tüm sezon boyunca kaydedilen toplam vaka sayısının yüzde 97'sine tekabül ediyor.

Arjantin'de bu yıl içerisinde 401 dang hastası hayatını kaybetti.

En yüksek vaka sayısı, toplam vakaların yüzde 60'ını oluşturan orta kesimlerde görülürken, bu oran ülkenin kuzeybatısında yüzde 24,9, kuzeydoğusunda ise yüzde 13 olarak kaydedildi.

Bültende 14 haftadır düşüş gösteren hastalığın ülkedeki görülme sıklığının şu anda 100.000 kişide 1.157 olduğu belirtildi.