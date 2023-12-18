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Arjantin'de şiddetli fırtına: 13 ölü, çok sayıda yaralı - Son Dakika
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Arjantin'de şiddetli fırtına: 13 ölü, çok sayıda yaralı

Arjantin'in Bahia Blanca liman kentinde meydana gelen şiddetli fırtına sonucu 13 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı. Rüzgarın saatte 140 kilometre hızla estiği bölgede en az 300 kişi tahliye edildi. Bahia Blanca Belediye Başkanı, fırtınanın neden olduğu ölümler ve yaralanmalar nedeniyle 72 saatlik yas ilan edildiğini duyurdu.

Arjantin\'de şiddetli fırtına: 13 ölü, çok sayıda yaralı
18.12.2023 - 10:57,
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Arjantin'de liman kenti Bahia Blanca'yı vuran şiddetli fırtına sonucu 13 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

CNN'in haberine göre, yetkililer, bölgede rüzgarın saatte 140 kilometre hızla estiğini ve en az 300 kişinin tahliye edildiğini belirtti.

Bahia Blanca Belediye Başkanı Federico Susbielles, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, fırtınadan dolayı 13 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi.

Susbielles, "Ölen 13 kişinin aileleri ve sevdikleriyle dayanışma içinde olduğumuzu bir kez daha teyit etmek istiyorum. Bu doğrultuda, kentte 72 saatlik yas ilan ediyoruz." ifadesini kullandı.

Bölgede durumun kritik olmaya devam ettiğini vurgulayan Susbielles, kent sakinlerine evde kalma çağrısında bulundu.

Kaynak: AA
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