Arjantin'de Yük Gemisi M Çiçeği Şüphesiyle Karantina Altına Alındı - Son Dakika
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Arjantin'de Yük Gemisi M Çiçeği Şüphesiyle Karantina Altına Alındı

Arjantin'de Parana Nehri'ndeki bir yük gemisi, M çiçeği (mpox) virüsü şüphesiyle karantina altına alındı. Gemideki bir mürettebat üyesinde görülen cilt lezyonları nedeniyle gemi demir atarak karantinaya alındı.

21.08.2024 10:47
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Arjantin'de yetkililer, Parana Nehri'ndeki bir yük gemisini M çiçeği (mpox) virüsü şüphesiyle karantina altına aldı.

Arjantin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Liberya bandıralı geminin Brezilya'nın Santos kentinden Arjantin'deki San Lorenzo Limanı'na gitmek üzere olduğu ifade edildi.

Açıklamada, yolculuk sırasında mürettebattan "gemideki Hint uyruklu bir kişinin çoğunlukla göğsünde ve yüzünde kist benzeri cilt lezyonları görüldüğüne" dair uyarı aldıkları ifade edildi.

M çiçeği semptomları gösteren kişinin mürettebatın geri kalanından izole edildiği belirtilen açıklamada, yük gemisinin bu nedenle Parana Nehri'nde demir atarak karantina altına alındığı aktarıldı.

M çiçeği virüsü

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, M çiçeği virüsü, Poxviridae adlı virüs ailesine ve Orthopoxvirus cinsine ait "maymun çiçeği" virüsünün neden olduğu viral bir hastalık.

Hastalığın yaygın belirtileri arasında yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklar yer alıyor.

M çiçeği virüsü, fare ve sincap gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor.

Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek, bulaşmanın en önemli nedenleri arasında yer alıyor.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Arjantin'de Yük Gemisi M Çiçeği Şüphesiyle Karantina Altına Alındı - Son Dakika
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