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Arjantin'deki fırtınada ölü sayısı 14'e yükseldi - Son Dakika
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Arjantin'deki fırtınada ölü sayısı 14'e yükseldi

Arjantin'in Bahia Blanca kentini vuran şiddetli fırtına sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e çıktı. Buenos Aires Eyaleti Valisi olağanüstü hal ilan edildiğini ve sivil savunma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı. Bölgede rüzgar hızı saatte 150 kilometreye ulaştı ve felaketten en çok etkilenen Bahia Blanca'da okullar tatil edildi.

Arjantin\'deki fırtınada ölü sayısı 14\'e yükseldi
18.12.2023 - 21:25,
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Arjantin'in liman kenti Bahia Blanca'yı hafta sonu vuran şiddetli fırtına sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e çıktı.

Buenos Aires Eyaleti Valisi Peronist Axel Kicillof, yaptığı açıklamada, devam eden şiddetli fırtına nedeniyle eyalette olağanüstü hal ilan edildiğini ve şimdiye kadar 14 kişinin öldüğünü duyurdu.

Bölgede rüzgarın saatte 150 kilometreye çıktığını belirten Kicillof, sivil savunma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Yetkililer, felaketten en çok etkilenen Bahia Blanca'da okulların tatil edildiğini, halen binlerce ev ve iş yerine elektrik verilemediğini bildirdi.

Ulusal Meteoroloji Servisine (SMN) göre, eyalet genelinde yoğun yağışlar ve sert rüzgarlar bir süre daha devam edecek.

Öte yandan, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Savunma Bakanı Luis Petri ve Güvenlik Bakanı Patricia Bullrich'in, Bahia Blanca kentini ziyaret edeceği bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA
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