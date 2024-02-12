Arjantin Devlet Başkanı Milei, Papa Franciscus'u ziyaret etti - Son Dakika
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Arjantin Devlet Başkanı Milei, Papa Franciscus'u ziyaret etti

Arjantin Devlet Başkanı Milei, Papa Franciscus\'u ziyaret etti

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, göreve gelmeden önce hakaret ettiği Papa Franciscus'u ziyaret etti. Milei, Vatikan ve İtalya'ya resmi ziyarette bulunurken, Papa Franciscus ile görüşerek Arjantin-Vatikan ilişkileri ve ekonomik krizle mücadele programı üzerinde duruldu. Görüşme sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşti ve Milei, Papa'yı 'En önemli Arjantinli' olarak nitelendirdi. Milei'nin ayrıca İtalya Cumhurbaşkanı ve Başbakan ile de görüşmesi bekleniyor.

12.02.2024 15:41  Güncelleme: 15:42
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Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, göreve gelmeden önce hakaret ettiği Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'u ziyaret etti.

Vatikan ve İtalya'ya resmi ziyarette bulunan Milei, temaslarına bu sabah ilk olarak Roma'ya komşu Vatikan Şehir Devleti'nden başladı.

Arjantin'de Kasım 2023'te yapılan devlet başkanı seçimlerini kazanan aşırı sağcı Milei, seçim kampanyası döneminde "Komünizmi destekleyen deli", "Tanrı'nın evinde kötülüğün temsilcisi" ve "Embesil" gibi ifadelerle hedef aldığı Papa Franciscus ile dün Vatikan'da özel bir ayin vesilesiyle bir araya gelirken, bugün de resmi ziyaret bağlamında görüştü.

Vatikan'dan görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada, konuk Devlet Başkanı Milei'nin, Papa'nın yanı sıra Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin ve Vatikan Devletlerle ve Uluslararası Örgütlerle İlişkiler Sekreteri (Dışişleri Bakanı) Monsenyör Paul Richard Gallagher ile görüştüğü bildirildi.

Milei'nin temasları sırasında, Vatikan-Arjantin ilişkileri ve bunun daha da güçlendirilmesi ile Arjantin'de ekonomik krizle mücadele programının üzerinde durulduğu belirtildi.

Ayrıca dünyada devam eden çatışmalar, uluslararası barış ve diğer konulara da değinildiği kaydedildi.

Papa ile Milei arasındaki görüşmenin 1 saat kadar sürdüğü ve konuk Devlet Başkanı'nın, Arjantinli olan Papa Franciscus'a sevdiği tatlılardan getirdiği basına yansıdı.

-"Embesil"den "En önemli Arjantinli"ye

İtalyan basını da dünya görüşleri birbirine zıt iki liderin, Arjantin'le ilgili özel bir ayin vesilesiyle dün ilk görüşmelerinde gayet sıcak ve samimi görüntü verdiğine dikkati çekti.

La Repubblica gazetesindeki haberde, Milei'nin daha önce "Embesil" dediği Papa'yı dünkü görüşmede ise "En önemli Arjantinli" diye nitelediği ve elini öptüğü ifade edildi.

Papa'nın da gelecek aralık ayında bir ihtimal ülkesi Arjantin'e gitmeyi değerlendirdiği kaydedildi.

Haberde, Milei'nin benimsediği ultra liberal çizgideki görüşlerinin Papa Franciscus'un sosyal yardım ve yoksulları önemseyen çizgisinden çok uzak olduğu da anımsatıldı.

Basında çıkan diğer haber ve yorumlarda, Papa'nın Milei'nin kendisine yönelik daha önceden ettiği hakaretlerini dikkate almadığı, diğer taraftan Milei'nin de ekonomik ve sosyal sıkıntılarla mücadele eden ülkesine Papa Franciscus'un desteğini alarak dönme hedefinde olduğu belirtildi.

Milei, daha önce "Komünizmi destekleyen deli", "Tanrı'nın evinde kötülüğün temsilcisi" ve "Embesil" şeklinde ifadelerle hakaret ettiği Papa'dan, görevine seçildikten sonra özür dileyerek, Katoliklerin ruhani liderini Arjantin'e davet etmişti. Papa Franciscus da Milei'yi seçimi kazandıktan sonra arayarak tebrik etmişti.

Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin bugün ayrıca İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve Başbakan Giorgia Meloni ile de görüşmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

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