Arka Sokaklar'dan Trafik Güvenliği Projesi

Kapadokya'ya gelen "Arka Sokaklar" dizisi oyuncularıyla "Karayolu Trafik Haftası" kapsamında hazırlanan görüntü, sosyal medyada paylaşıldı.

Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timi, dizi çekimi için Kapadokya'ya gelen "Arka Sokaklar" dizi ekibi ile ortak bir projeye imza attı.

Trafik Haftası kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla dizi oyuncularıyla çekim yapan jandarmanın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Hazırlanan görüntülerle, trafik güvenliği bilincinin artırılması, sürücü ve yayalarda farkındalık oluşturulması, ayrıca toplumda trafik kurallarına uyum kültürünün güçlendirilmesi hedefleniyor.

"Trafikte bir kural, bir ömürdür", "Emniyet kemeri sizi hayata bağlar" gibi sözlerle kuralların önemine dikkati çeken ünlü oyuncuların yer aldığı video, Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesaplarında da yer aldı.