Arkadaşını Bıçaklayarak Öldüren Sanığa Müebbet İstendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Arkadaşını Bıçaklayarak Öldüren Sanığa Müebbet İstendi

24.06.2026 13:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de tartıştığı arkadaşını bıçakla öldüren Şaban Taşkın'ın müebbet hapsi istendi.

KAYSERİ'de, tartıştığı arkadaşı Ali Kemal Kalkan'ı (53) bıçaklayarak öldüren Şaban Taşkın'ın (52), tutuklu yargılandığı davada, savcı mütalaasını açıklayarak sanığın, müebbet hapis ile cezalandırılmasını istedi. Duruşma, sanık avukatının süre istemesi üzerine ertelendi.

Olay, 3 Ocak'ta, Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi Barış Manço Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Şaban Taşkın ile Ali Kemal Kalkan arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, Taşkın, Kalkan'ı bıçaklayarak öldürdü. Ali Kemal Kalkan, toprağa verilirken, gözaltına alınan Şaban Taşkın çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianameyle Şaban Taşkın hakkında, 'Kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında tutuklu sanık Şaban Taşkın ile ölen Kalkan'ın şikayetçi eşi hazır bulundu. Önceki ifadelerini tekrar ettiğini ve Ali Kemal Kalkan ile olay tarihinde uyuşturucu kullandıklarını anlatan sanık Taşkın, "Birlikte uyuşturucu kullanıyorduk. İçine bir şey attı. 'Bu yaptığın kaç oldu. Sen beni öldürmeye mi çalışıyorsun' dedim. O da 'İç lan' diyerek küfretti. Kavga ettik. Bıçağını fark ettim. Kolundan tuttum. 'Delirdin mi? Bırak şu bıçağı' dedim. Sonra daha ağır küfürler etti. Canavarlaşmış gibi ağzından köpükler çıkıyordu. Onu zapt edemiyordum. Yüzüme tükürdü. Yatağın altındaki bıçağım aklıma geldi. Tekme attım. Nefesi kesildi. O da bana tekme attı. 'Bıçağı bırak' diyerek ayağına doğru salladım. Değdi mi bilmiyorum. Tekrar bıçağı salladım bu kez bacağına girdiğini gördüm. Can havliyle koluma yapıştı. Bıçağı bırakmasını istedim. Bıçağı kasığına doğru ittim" diye konuştu.

'KABUS OLSUN'

Olay sonrası şuurunu kaybettiğini de öne süren sanık Taşkın, "Sesi kesildi. Kollarını yana bıraktı. Şuurumu kaybettim. Ayağımın altında aşırı kan biriktiğini gördüm. 'Ne olur bu kabus olsun' diyerek yalvardım. Ellerim ve bacaklarım titredi. Bu şekilde bir felaket yaşandığı için çok pişmanım" ifadelerini kullandı. Ölen Kalkan'ın eşi G.T. ise şikayetçi olduğunu söyleyerek, "Adaletin yerini bulmasını istiyorum. Ömür boyu içeriden çıkmasın istiyorum" dedi.

Duruşma savcısı, mütalaasının hazır olduğunu açıklayarak, sanığın 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, verdiği ara karar ile sanık Taşkın'ın tutukluluk halinin devamına hükmedip, avukatının esasa ilişkin savunma yapmak için süre istemesi üzerine duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Kayseri, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arkadaşını Bıçaklayarak Öldüren Sanığa Müebbet İstendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arnavutluk’ta Trump ailesi bağlantılı proje ülkeyi ayağa kaldırdı, protestolar 23 gündür sürüyor Arnavutluk'ta Trump ailesi bağlantılı proje ülkeyi ayağa kaldırdı, protestolar 23 gündür sürüyor
Isparta’da park halindeki araçtan 2 gencin cesedi çıktı Isparta'da park halindeki araçtan 2 gencin cesedi çıktı
Kırıkkale’de mühimmat deposunda patlama: 2 personel şehit oldu Kırıkkale'de mühimmat deposunda patlama: 2 personel şehit oldu
Taraftarlar şaşkın Fenerbahçe’de Mert Hakan Yandaş sürprizi Taraftarlar şaşkın! Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş sürprizi
NATO Zirvesi öncesi gözaltına alınan 208 teröristin evinden neler çıktı neler NATO Zirvesi öncesi gözaltına alınan 208 teröristin evinden neler çıktı neler
CHP’de olağan kurultay takvimi için tarih verildi CHP'de olağan kurultay takvimi için tarih verildi

13:27
TFF’den devşirme forvet iddialarına yanıt
TFF'den devşirme forvet iddialarına yanıt
13:22
Başkente Değer Ödülleri sahiplerini buldu Fuat Oktay, Erdal Beşikçioğlu...
Başkente Değer Ödülleri sahiplerini buldu! Fuat Oktay, Erdal Beşikçioğlu...
13:08
CHP’den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, AK Parti’ye katıldı.
CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, AK Parti'ye katıldı.
12:58
New York Times’tan Milli Takım’a sert eleştiri: Tarihin en büyük bilet israfı
New York Times'tan Milli Takım'a sert eleştiri: Tarihin en büyük bilet israfı
12:58
İş insanı Mehmet Çaput geride veda mektubu bırakarak intihar etti
İş insanı Mehmet Çaput geride veda mektubu bırakarak intihar etti
12:48
“Cumhur İttifakı Ocakları Başkanı“ diye gezen Ferhat Aydoğan için karar verildi
"Cumhur İttifakı Ocakları Başkanı" diye gezen Ferhat Aydoğan için karar verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2026 13:38:45. #7.13#
SON DAKİKA: Arkadaşını Bıçaklayarak Öldüren Sanığa Müebbet İstendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.