Arkadaşlarının tavsiyesi ile muhtar oldu, 41 yıldır şevkle sürdürüyor - Son Dakika
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Arkadaşlarının tavsiyesi ile muhtar oldu, 41 yıldır şevkle sürdürüyor

Elazığ'ın Maden ilçesinde yaşayan Mehmet Deniz, arkadaşlarının tavsiyesi üzerine 41 yıl önce muhtar adayı oldu ve o günden beri aynı mahallede muhtarlık görevini sürdürüyor. Deniz, yaptığı çalışmalar ve hizmetlerle mahalle sakinlerinin takdirini kazanarak birçok seçimi kazandı. Türkiye'de en uzun süre muhtarlık yapan kişilerden biri olan Deniz, hedefinin 50 yılı deviren meslektaşını yakalamak olduğunu belirtti.

13.07.2024 18:45
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Arkadaşlarının tavsiyesi ile muhtar oldu, 41 yıldır şevkle sürdürüyor

ELAZIĞ - Elazığ'ın Maden ilçesinde arkadaşlarının tavsiyesi üzerine aday olan Mehmet Deniz, 41 yıldır aynı mahallede muhtarlık yapıyor.

Maden ilçesinde yaşayan 4 çocuk babası 68 yaşındaki Mehmet Deniz, 41 yıl önce arkadaşlarının tavsiyesi üzerine Cami-i Kebir Mahallesi'ne muhtar adayı oldu. Yaptığı çalışmalar ve hizmetler ile mahalle sakinlerinin taktirini kazanan Deniz, girdiği tüm seçimleri kazanarak muhtarlığa devam etti. 41 yıldır mahallesinin muhtarı olan Deniz, son girdiği seçimi de kazandı. Türkiye'de en uzun muhtarlık yapan 3 kişinde biri olan Deniz'in hedefi 50 yılı deviren meslektaşını yakalamak.

"Ağabeyim aday olmamam için broşürlerimi yırtıyordu"

41 senedir muhtarlık yaptığını belirten Mehmet Deniz, "Öncesinde barajda çalışıyordum izin alıp geldim. Arkadaşlarımın tavsiyesi üzerine muhtar adayı oldum. O zamandan beri devam ediyorum. O zamanlar gençtim. Aday olduktan sonra rahmetli ağabeyim o dönemlerde kağıtlarımı 'aday olma' diye yırtıyordu. Kimsenin kalbini kırmıyorum, vatandaşın dediklerini de yapıyorum. Vatandaş da sağ olsun oy veriyor. İlk aday olduğum zaman Camii Kebir mahallesinde 4 bin 800 seçmen vardı. O zaman ben oyların 3 bin 800'ünü aldım. En son seçimde bırakmayı düşünüyordum yine de 49 oy farkla kazandım" dedi.

"Rakibim 50 seneyi devirmiş, onu da devirmek istiyorum"

Son seçimde üç adayın yarıştığını dile getiren Deniz, "Bu sefer 2 bin 249 seçmen vardı. Kim hizmet yapıyorsa Allah ona nasip etsin. Hizmet etmiyorsa ben dahi olsam kabul etmiyorum. Ben kavgayı sevmiyorum, kavgadan da yana değilim. Hizmet bizim işimiz. Bundan sonraki seçimde aday olmak için daha karar vermedim. Benim rakibim 50 seneyi devirmiş ancak onu da devirmek istiyorum. Yanılmıyorsam en uzun süreli devam eden muhtarlıkta Türkiye'de 3'üncü sıradayım. Diğer arkadaşlarımızdan birisi 50 sen yapmış, diğeri de 48 sene yıl muhtarlık yapmış. Allah canımızı almazsa muhtar arkadaşlarımızı devirmeyi düşünüyorum" diye konuştu.

Mahalle Sakinlerinden Eşref Yıldız ise "Halk çalışmalarından memnudur. Kendisi kimseye karşı kırıcı bir kelime kullanmıyor. Bundan dolayı sevilen bir insan. 9 dönemdir ilçenin en kalabalık mahallesinin muhtarıdır. Muhtarımız da elinden gelen her türlü cefekarlığı yapıyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Mehmet Deniz, Türkiye, Elazığ, Yaşam, Politika, Güncel, Son Dakika

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