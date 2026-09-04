Arkas Holding ve Bahçeşehir Üniversitesi'nden sürdürülebilir lojistik dersinde iş birliği - Son Dakika
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Arkas Holding ve Bahçeşehir Üniversitesi'nden sürdürülebilir lojistik dersinde iş birliği

Arkas Holding ve Bahçeşehir Üniversitesi\'nden sürdürülebilir lojistik dersinde iş birliği
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Arkas Holding ile Bahçeşehir Üniversitesi, 2026-2027 güz döneminde açılacak 'Arkas ile Sürdürülebilir Lojistik ve Değer Zinciri Yönetimi' dersi için iş birliği yaptı. Ders kapsamında öğrenciler, sektörün deneyimli profesyonellerinden uygulamalı eğitim alarak lojistik süreçleri ve sürdürülebilirlik uygulamalarını öğrenecek.

ULUSLARARASI taşımacılık ve lojistik sektöründe faaliyet gösteren Arkas Holding ile Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) arasında CO-OP markalı ders programı kapsamında iş birliği yapıldı. 2026-2027 güz döneminde 'Arkas ile Sürdürülebilir Lojistik ve Değer Zinciri Yönetimi' markalı dersi BAU'da açılıyor.

Denizcilik, lojistik ve liman işletmeciliği başta olmak üzere küresel ölçekte faaliyet gösteren Arkas Holding, Bahçeşehir Üniversitesi ile CO-OP markalı ders programı için iş birliğine gitti. İş birliği kapsamında 2026-2027 yılı güz döneminde Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Diane Arcas Göçmez liderliğinde 'Arkas ile Sürdürülebilir Lojistik ve Değer Zinciri Yönetimi' dersi BAU İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nde Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik ile Lojistik Yönetimi bölümlerinde başlayacak.

Üniversite tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu dersle öğrenciler uluslararası lojistik, taşıma türleri ve tedarik zinciri yönetimine ilişkin temel kavramları, terminolojiyi ve iş akışlarını sektörün en güçlü aktörlerinden öğrenmiş olacak. Dönem boyunca karayolu, denizyolu, demiryolu, havayolu, intermodal taşımacılık ve depolama sistemleri arasındaki operasyonel farklılıkları öğrenip, lojistik operasyonlarında sürdürülebilirlik uygulamaları ve dijitalleşmenin çevresel, sosyal ve ekonomik etkilerini değerlendirebilecek. Bahçeşehir Üniversitesi CO-OP eğitim modelinin en özgün uygulaması olan markalı dersler sayesinde öğrenciler, akademisyenlerin verdiği teorik derslerin yanı sıra sektörel konuları ve pratik uygulamaları bizzat firma profesyonellerinden bir dönem boyunca ders olarak alabiliyor."

Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahu Ergen, "Küresel ticaretin geleceği; sürdürülebilirlik, teknoloji ve entegre değer zincirlerini yönetebilen yeni nesil yetkinlikler üzerine şekilleniyor. Arkas Lojistik'in köklü deneyimi, uluslararası gücü ve sektöre yön veren bilgi birikimini akademik eğitimle buluşturan bu iş birliğini son derece değerli buluyoruz. Öğrencilerimizin Arkas'ın gerçek iş dünyası deneyiminden beslenerek geleceğin tedarik zinciri yönetimi ekosistemine daha donanımlı hazırlanacağına inanıyoruz" dedi.

"BİLGİ VE DENEYİMLERİN GENÇLERLE BULUŞMASINI DEĞERLİ BULUYORUM"

Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Diane Arcas Göçmez ise dersle ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"Lojistik; farklı taşıma türlerinin, operasyonların ve çok sayıda paydaşın aynı anda yönetildiği geniş bir ekosistem. Jeopolitik gelişmeler, iklim koşulları ve pandemi gibi beklenmedik dönemler de lojistiğin küresel ticaret açısından ne kadar kritik bir role sahip olduğunu gösterdi. Bu ders kapsamında Arkas Lojistik'in farklı iş alanlarındaki yatırımlarını ve uygulamalarını somut örnekler üzerinden öğrencilerle paylaşacağız. Böylece lojistik süreçlerin gerçek hayatta nasıl işlediğini ve alınan kararların sahada nasıl karşılık bulduğunu görmelerini amaçlıyoruz. Aynı zamanda sektörün uluslararası yapısını ve bugün lojistik profesyonellerinden beklenen yetkinlikleri de ele alacağız. Bu alanda kariyer yapmak isteyen gençlerin yabancı dil yetkinliklerini geliştirmeleri, ekonomik ve jeopolitik gelişmeleri yakından takip etmeleri, dijital dönüşümü anlamaları ve güçlü iletişim ağları kurabilmeleri giderek daha önemli hale geliyor. Bahçeşehir Üniversitesi ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğini, sektörün bilgi ve deneyimini gençlerle buluşturması açısından çok değerli buluyorum."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Arkas Holding ve Bahçeşehir Üniversitesi'nden sürdürülebilir lojistik dersinde iş birliği - Son Dakika

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