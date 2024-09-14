Arkeolog Sabine Ladstätter İçin Anma Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Arkeolog Sabine Ladstätter İçin Anma Etkinliği Düzenlendi

Avusturya Arkeoloji Enstitüsü Başkanı Sabine Ladstätter, Selçuk Efes Kent Belleği'nde düzenlenen etkinlikle anıldı. Ladstätter, arkeoloji alanındaki katkıları ve Efes kazılarındaki liderliği ile hatırlandı.

14.09.2024 10:36  Güncelleme: 13:23
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(İZMİR) - Avusturya Arkeoloji Enstitüsü Başkanı ve Efes Kazıları Başkanı Doç. Dr. Sabine Ladstatter, Selçuk Efes Kent Belleği'nde düzenlenen etkinlikle anıldı.

Selçuk Efes Kent Belleği'nde, 3 Haziran 2024'te yaşama veda eden Arkeolog Sabine Ladstätter için anma etkinliği düzenlendi. Anma etkinliğine Efes Selçuk Belediye Başkan Yardımcısı Bilgi Keskin, arkeologlar, rehberler, resmi kurum çalışanları, uzun yıllar kazı çalışmalarına emek veren çalışanlar katıldı.

Sabine Ladstätter'ın sadece arkeoloji camiasında değil Efes Selçuk'ta da sevilen, saygı duyulan bir insan olduğunu belirten Efes Kazıları Başkanı Martin Steskal, "Sabine Ladstätter'ın ölüm haberini aldığında sanmıyorum ki duygulanmayan, üzülmeyen insan yoktur. Hayat boyunca bir bilim insanı olarak yaptığı çalışmalar herkesin takdirini kazanmıştır" dedi.

Ladstaetter'ın yalnızca bir arkeolog değil, aynı zamanda keşiflerin ve bilimsel araştırmaların tutkulu bir savunucusu olduğunu belirten Selçuk Efes Kent Belleği Sorumlusu Tolga Mert, şunları söyledi:

"Bugün, Sabine Ladstaetter'ın bize miras bıraktığı bilgi ve ilhamla dolu anıları yad etmek için buradayız. Tarih ve kültür mirasını gün yüzüne çıkarmak adına ortaya koyduğu emekler, bizlere geçmişin derinliklerinden gelen sesleri dinleme fırsatını sundu. Onun liderliğinde yürütülen Efes kazıları, tarih biliminin, kentimizin geçmişi hakkındaki sınırlarını genişletti ve arkeolojik araştırmaların önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Ayrıca Efes ile ilgili güncel bilgiler ile bizden önce bu topraklarda yaşamış insanlar hakkında şaşıracağımız ilginç bilgilerin ortaya çıkması için çalıştı. Hep birlikte, Sabine Hanım'ın hayatını ve mirasını anmak için bu özel anı paylaşmak ve bilimle insanlık arasındaki köprüyü güçlendirme konusunda ilham veriyor."

Kaynak: ANKA

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