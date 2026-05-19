Arkeopark\'ta Çocuklar Tarihi Öğreniyor

İZMİR Arkeoloji Müzesi bahçesinde kurulan Arkeopark'a gelen çocuklar, uzman bir arkeolog gibi kazı yapıp, eserin bulunması, restorasyonu ve sergilenmesine kadar tarihin nasıl korunduğunu öğrendi. İzmir Arkeoloji Müzesi Müdür Yardımcısı Yılmaz Yeşilyurt, "Çocuklar, eğlenceli bir deneyim yaşıyor. Kültür koruyucusu olmalarını sağlayacağız" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yürüttüğü Kültür Koruyucuları Programı kapsamında İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü tarafından bir dizi çalışma yapılıyor. Son olarak Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü'nün bahçesinde Arkeopark açıldı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Sadık Doğruer'in de katıldığı açılışta, UNESCO Yaşayan İnsan Hazineleri Ödüllü çömlek ustası Ahmet Taşhomcu da yer aldı. Çocuklar, topraktan müzeye bir arkeolojik eserin yolculuğunu, eserin üretiminden müzede sergilenmesine kadar geçen süreci kurulan atölyelerde deneyimledi.

YAŞAYAN İNSAN HAZİNESİ ÇÖMLEK YAPIMINI GÖSTERDİ

İlk atölyede çömlek ustası Ahmet Taşhomcu, çocuklara seramik çarkı ve kil çömlek çalışmalarını uygulamalı olarak gösterdi. Daha sonra kurgulanan arkeolojik kazı alanındaki kum havuzuna giren öğrenciler, temsili eserleri bir arkeolog gibi alet ve ekipman kullanarak gerçekleştirdikleri kazıyla çıkardı. Etkinliğe katılan Necatibey İlkokulu öğrencilerinin çalışmayla bulduğu temsili tarihi eserler, sonraki atölyede konservasyon ve restorasyon sürecine alındı. Burada çocuklar eserleri temizleyip parçalarını birleştirdi. Böylece çocuklar, tarihin korunması ve kayıt altına alınma aşamalarını öğrendi. Son olarak atölyedeki eserler sergi alanında ziyaretçilerin izlenimine sunuldu. Tarihi korumanın öneminin anlatıldığı çalışmada, çocuklar arkeolojinin ne olduğunu ve bir eserin bulunup korunma sürecini öğrenmiş oldu.

'KÜLTÜR KORUYUCUSU OLMALARINI SAĞLAYACAĞIZ'

İzmir Arkeoloji Müzesi Müdür Yardımcısı Yılmaz Yeşilyurt, "Yapılan çalışmayla çocukların kültür koruyucusu minik arkeologlar olarak yetişeceğini düşünüyoruz. Çok önemli bir proje. Burası sürekli açık olacak. Etkinliğe katılmak isteyen kurum ve kuruluşlar, müzemize telefon, internet ya da webmail üzerinden ulaşarak randevu oluşturabilir. Çocuklar eğlenceli bir deneyim yaşıyor. Kültür koruyucusu olmalarını sağlayacağız" dedi.

İzmir Müze Müdürü Savaş Gürbüz ise "Türkiye'de müzeciliğin gelişimi kültür varlıkların korunması ve geleceği miras bırakılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel müdürlüğü ve İzmir Müze Müdürlüğü olarak kültür ve tarih bilincinin aşılanması adına önemli bir çalışma. 18 Mayıs Dünya Müzeler haftasında Tüm İzmir halkını Konak Arkeoloji Müzesi Arkeopark alanına ve Alsancak Müze İKSF'deki etkinliklerimize bekliyoruz" dedi.