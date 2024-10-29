Sinop'ta, armut toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi öldü.
Türkeli ilçesi Düz köyünde yaşayan İlyas Can armut toplamak için evinin bahçesindeki ağaca çıktı.
Bu sırada dengesini kaybederek toprak zemine düşen Can, ağır yaralandı.
Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Türkeli Devlet Hastanesine kaldırılan Can, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Son Dakika › Güncel › Armut Toplarken Düşen Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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