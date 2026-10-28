Arnab fırtınası Andhra Pradeş'e ulaştı, rüzgar hızı saatte 135 kilometreyi buldu - Son Dakika
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Arnab fırtınası Andhra Pradeş'e ulaştı, rüzgar hızı saatte 135 kilometreyi buldu

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Bengal Körfezi'nde oluşan Arnab siklonik fırtınası Hindistan'ın Andhra Pradeş eyaleti kıyılarına ulaştı; rüzgar hızı saatte 135 kilometreye çıktı. Yetkililer ilk aşamada can kaybı yaşanmadığını, savunmasız kıyı bölgelerinden on binlerce kişinin dün tahliye edildiğini bildirdi.

Hint Okyanusu'nun kuzeydoğusundaki Bengal Körfezi'nde oluşan "Arnab" siklonik fırtınası, Hindistan'ın Andhra Pradeş eyaletinin kıyılarına ulaştı.

Hindistan'ın Andhra Pradeş eyaletinin afet yönetim kurumu başkanı Prakhar Jain, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Jain, Hint Okyanusu'nun kuzeydoğusundaki Bengal Körfezi'nde oluşan "Arnab" siklonik fırtınasının, eyaletin kıyılarında etkisini göstermeye başladığını belirterek, rüzgar hızının saatte 135 kilometreye ulaştığını aktardı.

Eyalet afet yönetim kurumu yetkilileri de fırtınanın iç kesimlere doğru ilerledikçe daha da zayıflamasının beklendiğini ve günün ilerleyen saatlerinde rüzgar hızının düşeceğini belirterek, ilk aşamada can kaybının yaşanmadığını bildirdi.

Hindistan Meteoroloji Kurumu, fırtınanın karaya ulaşma sürecinin tamamlandığını, Andhra Pradeş kıyıları ile güneydeki Odişa eyaletinin bazı bölümlerinde, kasırganın etkisiyle şiddetli yağışların ve kuvvetli rüzgarların devam edeceğini duyurdu.

Habere göre, eyalette siklonik fırtınaya karşı savunmasız kıyı bölgelerinden on binlerce kişi dün tahliye edilmişti.

Siklonik fırtınaların sık yaşandığı Bengal Körfezi, bölge ülkelerinden Hindistan, Bangladeş, Myanmar ve Sri Lanka'yı deniz kaynaklı hava felaketlerine karşı savunmasız hale getirebiliyor.

Kaynak: AA
Andhra PradeşHindistanBengalGüncelDünyaSon Dakika

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SON DAKİKA: Arnab fırtınası Andhra Pradeş'e ulaştı, rüzgar hızı saatte 135 kilometreyi buldu - Son Dakika
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