Arnavutköy\'de Alacak Meselesi Yüzünden Arkadaşını Öldüren Zanlı Tutuklandı

Hakan Tütüncü: Turizmin geleceği için ulaşımı düzene koymak önemli

Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, turizmin geleceği için en önemli belediyecilik faaliyetinin ulaşımı düzene koymak olduğunu belirtti. Tütüncü, Antalya-Alanya arasında üç koridor olacağını ve havalimanından Kızılağaç sahiline kadar başka bir ulaşım koridoru olacağını söyledi. Ayrıca, yeni yollar, köprülü kavşaklar ve düzenlemelerle ulaşım ana planlarına göre çalışmalar yapacaklarını ifade etti.