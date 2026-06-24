Arnavutköy'de Çatı Katında Yangın

Arnavutköy'de 4 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan binanın çatı katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında çatı katındaki dairede hasar oluştu.
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