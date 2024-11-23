Arnavutköy'de Çocuk Yaralandı

Güncel

Arnavutköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan 14 yaşındaki çocuk, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Merkez Mahallesi'nde dün, yanında ailesiyle yolda ilerleyen 14 yaşındaki E.N.B, yayalara kırmızı ışık yanarken karşıya geçmeye çalıştı. Bu sırada yoldan geçen otomobilin çarptığı çocuk yaralandı.

Sürücü, aracını durdurmayarak olay yerinden uzaklaşırken, ailesinin kalkmasına yardım ettiği çocuk Arnavutköy Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yaralının, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada kaza anı, yoldaki başka bir aracın kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, aracın çarptığı çocuğun yere düşmesi, otomobilin uzaklaşması yer aldı.