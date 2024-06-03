Arnavutköy'de Kardeşler Arasında Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Arnavutköy'de Kardeşler Arasında Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Arnavutköy'de babalarına çamaşır makinesi almak için toplanan para konusunda anlaşmazlık yaşayan iki kardeş arasında çıkan kavga sonucunda bir kişi hayatını kaybetti. Kavga sırasında ağabeyini bıçaklayan şüpheli kaçarken, yaralanan kardeş kaldırımda yardım bekledi. Olay anı güvenlik kamerası ve cep telefonuyla kaydedildi.

03.06.2024 17:42
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ARNAVUTKÖY'de iddiaya göre; babalarına çamaşır makinesi almak için toplanan para konusunda anlaşmazlık yaşayan iki kardeş arasında kavga çıktı. Parkta buluşan iki kardeşten Seyfi T., ağabeyi Cemil T.'yi bıçakladı. Hastanede kaldırılan Cemil T., iki gün sonra hayatını kaybetti. Cemil T.'nin yaralı halde kaldırımda yatarken çevredekilerin yardım etmeye çalıştığı anlar, kameralara yansıdı.

Olay, 1 Haziran Cumartesi günü, saat 21.00 sıralarında Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, babalarına çamaşır makinesi almak isteyen iki kardeş aile arasında toplanan para konusunda anlaşmazlık yaşadı. Konuşmak için parkta buluşan iki kardeş Cemil T. (41) ile Seyfi T. (33) arasında kavga çıktı. Kavga sırasında Seyfi T., ağabeyi Cemil T.'yi bıçakladı. Seyfi T., olay yerinden kaçarken yaralanan ağabeyi Cemil T., sokakta bir süre ilerledikten sonra kaldırıma oturarak çevredekilerden yardım istedi. Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirerek kan kaybeden Cemil T.'ye tampon uyguladı. Sağlık ekipleri, yaralıyı Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.İki gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören Cemil T., bugün hayatını kaybetti. Polis, olayın ardından kaçan Şüpheli Seyfi T.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Yaralanan Cemil T.'nin kaldırımda yatarken çevredekilerin yardım etmeye çalıştığı anlar, güvenlik kamerası ve cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, yaralı haldeki Cemil T.'nin elinde sopayla sokakta ilerlediği görülüyor. Önce otomobiliyle sokakta bekleyen sürücüden yardım isteyen Cemil T., daha sonra kaldırıma oturuyor. Hızla toplanan vatandaşların kan kaybeden yaralıya müdahale ettiği görülüyor.

Arnavutköy\'de Kardeşler Arasında Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Arnavutköy'de Kardeşler Arasında Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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