Arnavutköy'de Kayıp Nurettin Toraman'ı Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Arnavutköy'de Kayıp Nurettin Toraman'ı Arama Çalışmaları Devam Ediyor

21.08.2025 09:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizde kaybolan Nurettin Toraman için arama çalışmaları 5. gününde sürüyor. Ailesi umutlu.

ARNAVUTKÖY'DE DENİZDE KAYBOLAN NURETTİN TORAMAN'I ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Taylan Ergün/ - ARNAVUTKÖY'deki Karaburun sahilinde deniz kıyısında fotoğraf çekmek isterken dalgalara kapılarak kaybolan Nurettin Toraman'ı bulmak için başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Olay 15 Ağustos günü Karaburun sahilinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla vakit geçirirken kıyıya yaklaşan Nurettin Toraman, yüksek dalgalara aldırış etmeyerek fotoğraf çekmek istedi. Bir anda dalgalara kapılan Toraman, denizde sürüklenerek gözden kayboldu. Toraman'ın bulunması için başlatılan çalışmalar, 5'inci gününde de devam etti. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı helikopterler ile dalgıç polisler, itfaiye ekipleri ve Kıyı Emniyeti'ne ait botlar çalışmalarını sürdürdü. Sahil hattında ise 75 kişilik arama kurtarma ekibi kıyı boyunca tarama yaptı.

'BİZİM TALEBİMİZDEN DE FAZLA ÇALIŞIYORLAR'

Kayıp gencin dedesi Mehmet Ali Şirin, arama çalışmalarını umutla takip ettiklerini belirterek, "Torunum bir dalgaya kapılıp gitmiş. Kaymakamımızdan da Allah razı olsun, çalışan arkadaşlarımız da çok uğraşıyor. Bizim talebimizden fazla çalışıyorlar. Sabah namazında camide dua ettik, inşallah bugün bulunur diye bekliyoruz. Burada bize çok yardımcı oldular. Yemek masrafımızı karşıladılar. Kalacak yer ayarladılar. Helikopter talep ettik, hemen gönderdiler. Allah hepsinden razı olsun" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Acil Durum, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arnavutköy'de Kayıp Nurettin Toraman'ı Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyaca ünlü fenomen canlı yayında hayatını kaybetti Dünyaca ünlü fenomen canlı yayında hayatını kaybetti
Kenan Yıldız’ın taraftara uyarısı olay oldu: Günah o günah, bana yazılır Kenan Yıldız'ın taraftara uyarısı olay oldu: Günah o günah, bana yazılır
Polis, arama yaptığı evde ev sahibi kadının iç çamaşırlarını çaldı Polis, arama yaptığı evde ev sahibi kadının iç çamaşırlarını çaldı
Düğün felaketi oldu: 8 yaşındaki Elif, 7 operasyon geçirdi Düğün felaketi oldu: 8 yaşındaki Elif, 7 operasyon geçirdi
Türkiye’nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu Türkiye'nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
Norveç Kraliyet Ailesi’nde şok: Marius Hoiby’ye tecavüz ve şiddet suçlaması Norveç Kraliyet Ailesi'nde şok: Marius Hoiby'ye tecavüz ve şiddet suçlaması
Büyükçekmece’de Villanın Bahçesinde Ceset Bulundu Büyükçekmece'de Villanın Bahçesinde Ceset Bulundu
TBMM önünde ’Beyaz Toros’ yakan kişi tutuklandı TBMM önünde 'Beyaz Toros' yakan kişi tutuklandı
Memur zammı için son dönemece girildi Bakan Işıkhan’dan milyonlara mesaj var Memur zammı için son dönemece girildi! Bakan Işıkhan'dan milyonlara mesaj var
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti hakkında şiddet iddiası Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti hakkında şiddet iddiası
Düğünde damada 50 metrelik para şeridi Düğünde damada 50 metrelik para şeridi

07:52
İsrail Gazze’nin topyekün işgali için ilk adımı attı, Hamas’tan yanıt gecikmedi
İsrail Gazze'nin topyekün işgali için ilk adımı attı, Hamas'tan yanıt gecikmedi
07:30
Cumhur Reyonu projesi geliyor Marketlerdeki ürünlerin fiyatları bir anda düşecek
Cumhur Reyonu projesi geliyor! Marketlerdeki ürünlerin fiyatları bir anda düşecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 09:19:20. #7.11#
SON DAKİKA: Arnavutköy'de Kayıp Nurettin Toraman'ı Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.