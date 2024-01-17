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Arnavutköy'de lunaparkta çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Arnavutköy'de lunaparkta çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Arnavutköy'de bulunan bir lunaparkta çıkan silahlı kavgada, M.Y. adlı şahıs B.S. ve Y.A'yı yaraladı. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. M.Y. ve S.Y. adlı şahıslar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi ve görüntülerde yaşanan panik yer alıyor.

Arnavutköy\'de lunaparkta çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
17.01.2024 - 19:09,  Güncelleme: 19:26
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Arnavutköy'de lunaparkta çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 14 Ocak'ta, M.Y. (18) Merkez Mahallesi'ndeki lunaparka kız kardeşinin arkadaşı B.S'yi (19) çağırdı.

Lunaparkta, ikili arasındaki tartışma sonrası M.Y, silahla B.S. (19) ve arkadaşı Y.A'yı (20) yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri yaralı B.S. ile Y.A'yı hastaneye kaldırdı.

Polis, M.Y. ile arkadaşı S.Y'yi (19) yakaladı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.Y. ve S.Y, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, silahlı kavga güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, çocuklar parkta döner salıncakta eğlenirken bir kişinin silahla ateş açması, olay yerinden arkadaşıyla kaçması ve yaşanan panik yer alıyor.

Kaynak: AA
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