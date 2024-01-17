Arnavutköy'de lunaparkta çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 14 Ocak'ta, M.Y. (18) Merkez Mahallesi'ndeki lunaparka kız kardeşinin arkadaşı B.S'yi (19) çağırdı.
Lunaparkta, ikili arasındaki tartışma sonrası M.Y, silahla B.S. (19) ve arkadaşı Y.A'yı (20) yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri yaralı B.S. ile Y.A'yı hastaneye kaldırdı.
Polis, M.Y. ile arkadaşı S.Y'yi (19) yakaladı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.Y. ve S.Y, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan, silahlı kavga güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, çocuklar parkta döner salıncakta eğlenirken bir kişinin silahla ateş açması, olay yerinden arkadaşıyla kaçması ve yaşanan panik yer alıyor.
Son Dakika › Güncel › Arnavutköy'de lunaparkta çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika